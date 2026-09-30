Feriado Morazánico 2026: estas son las fechas de descanso para públicos y privados

El Feriado Morazánico 2026 tendrá fechas diferenciadas para los sectores público y privado. Los empleados de la administración pública tendrán asueto del lunes 5 al viernes 9 de octubre, mientras que para el sector privado el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 y finalizará al mediodía del sábado 10 de octubre.