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Feriado Morazánico 2026: estas son las fechas de descanso para públicos y privados

El Feriado Morazánico 2026 tendrá fechas diferenciadas para los sectores público y privado. Los empleados de la administración pública tendrán asueto del lunes 5 al viernes 9 de octubre, mientras que para el sector privado el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 y finalizará al mediodía del sábado 10 de octubre.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 17:45
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