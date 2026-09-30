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Pacientes denuncian malas condiciones del estacionamiento del Hospital San Felipe

Pacientes del Hospital San Felipe denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el estacionamiento del centro asistencial, situación que dificulta el acceso de quienes acuden al lugar.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 16:16
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