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Así luce el río Choluteca tras las fuertes lluvias en Tegucigalpa

El río Choluteca registra un aumento en su caudal tras las fuertes lluvias que se registraron este miércoles en distintos sectores de Tegucigalpa.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 16:29
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