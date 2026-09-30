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“Esos perros tienen que sacrificarlos, me arruinaron mi rostro”: sobreviviente de ataque de pitbull

Don César Chávez, un adulto mayor, relató el violento ataque que sufrió por parte de tres perros de raza pitbull en La Ceiba. Tras sobrevivir al incidente, mostró las lesiones que sufrió en el rostro y expresó su preocupación por lo ocurrido.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:56
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