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Con bombas achicadoras buscan retirar yate de Galaxy Wave encallado en La Ceiba

Personal de Copeco y de otras instituciones realiza labores para retirar el yate de la empresa Galaxy Wave que encalló la tarde del martes en el muelle de cabotaje de La Ceiba. Los equipos utilizan bombas achicadoras para extraer el agua que se ha filtrado en la embarcación y facilitar las maniobras de recuperación.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 15:00
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