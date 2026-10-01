Proponen sembrar 300,000 hectáreas de tierras estatales ociosas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibió una iniciativa de ley que propone sembrar granos básicos y hortalizas en terrenos estatales que permanecen improductivos en el país, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos y mitigar los efectos de la sequía. El proyecto plantea habilitar temporalmente más de 300,000 hectáreas de tierras sin uso y asignar la coordinación técnica a las universidades agrícolas y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El proyecto contempla habilitar de forma temporal más de 300,000 hectáreas de tierra sin uso actual, asignando la coordinación técnica a las universidades agrícolas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). La propuesta busca reactivar la producción agropecuaria e incorporar a las comunidades rurales en el cultivo de alimentos de primera necesidad.

"Actualmente se estima que hay un aproximado de 300,000 hectáreas o más que no estarían siendo utilizadas, son tierras ociosas y la idea es que masivamente se haga un plan de emergencia para sembrarlas durante las temporadas que siguen con apoyo de las universidades agrícolas del país", expresó Julio Meléndez, diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa contempla utilizar terrenos del Estado y predios incautados bajo custodia oficial que tengan vocación agrícola. En ellos se proyecta cultivar maíz, frijol, plátano y legumbres. El Plan Nacional de Siembra Masiva de Alimentos (PNSMA) también propone el uso de sistemas de riego por goteo para aprovechar el agua disponible. Asimismo, el mecanismo legal establece que la cosecha obtenida fortalecerá las redes de distribución del Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y los mercados locales. "Estas cosechas pueden apoyar en los mercados locales, pueden ir a través de Banasupro para estabilizar los precios de los granos y que no haya escasez en los lugares donde se necesita el alimento a un precio accesible", afirmó Meléndez.