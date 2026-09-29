Tegucigalpa bajo doble castigo: “Aquí debemos aprender a vivir entre la sequía y las inundaciones”

Raúl Lanza, actual gerente de la UMAPS, detalló el estado de cada fuente. Los Laureles necesitan que termine el periodo de invierno para poder salir de la categoría de riesgo alto.La Concepción, al ser el embalse mayor —el que más aporta al sistema—, no tiene una recuperación acelerada: permanece siempre debajo del 25% y está en estado crítico. "Este es el enlace, la variable primordial para identificar la crisis del riesgo hídrico que tenemos en el Distrito Central", dijo Lanza.La alerta positiva viene de El Picacho, su caudal, que promediaba 464 litros por segundo en la parte norte de la capital, llegó hasta 937 litros en los últimos días, gracias a la interconexión entre subsistemas.En verano suelen ser Concepción y Laureles los que ayudan a Picacho; ahora es al revés."Ahorita, en esta crisis, es El Picacho quien les está ayudando a los mayores", dijo Lanza. Pese a ese repunte, la ciudad no ha salido de la alerta ni de la emergencia hídrica.