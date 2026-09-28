Autoridades han realizado tres bombardeos de nubes para provocar lluvias en varias zonas del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades gubernamentales dieron a conocer los resultados de la siembra de nubes en algunas zonas productoras del país. El ministro de Comunicación de Casa Presidencial, Héctor Ordóñez, inició la comparecencia sobre la Semana Morazánica, donde dijo que en este periodo de vacaciones se espera una derrama económica de unos 600 millones de lempiras. "El turismo es una de las actividades más democráticas porque se beneficia una gran cantidad de personas", detalló Ordóñez. En relación a las unidades médicas, detalló que se van a desplazar a La Masica, Guinope, Santa Lucía en Intibucá y se harán mamografías de forma gratuita, destacó el funcionario.

Por su parte, Judith Ordóñez, coordinadora de programas de incentivos a la producción agrícola en relación a la sequía, detalló "que la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene cuatro programas donde se han atendido a más de 144 mil productores a nivel nacional". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos entregando semillas de maíz, frijol y arroz. Y estamos entregando alimentación y asistencia para el sector ganadero", destacó. Sostuvo que en café se han apoyado a más de 83 mil productores y que "en el incentivo ganadero estamos trabajando con mejoramiento genético".

"También tenemos alianzas con academias con personas altamente calificadas para mejorar la producción y productividad del país", detalló. En tanto, Wilmer Caballero sobre la estimulación de lluvias dijo: "Para realizar la actividad se debe contar con las condiciones favorables". Agregó que "El servicio lo estamos haciendo con dos proveedores y, en esencia, el proyecto contempla 20 vuelos y hemos realizado tres vuelos". Informó que después de los dos vuelos "hemos tenido resultados importantes. Y el personal de Censos de Copeco dará los resultados y al final esperamos tener buenos resultados para los sectores productivos" . "Lo que buscamos es potenciar las nubes y tenemos que ser responsables porque tenemos que ver las zonas y hasta ahora tenemos que estar evaluando en cada vuelo" dijo. En relación a los sectores aledaños a las represas de la capital, dijo que "se quiere hacer en las cuencas y es uno de los objetivos que se quieren cumplir".