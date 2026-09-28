  1. Inicio
  2. · Honduras

Autoridades han realizado tres bombardeos de nubes para provocar lluvias en varias zonas del país

Las autoridades contemplan un total de 20 bombardeos de nubes para la estimulación de las lluvias; hasta el momento se han realizado tres vuelos

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 12:44
Autoridades han realizado tres bombardeos de nubes para provocar lluvias en varias zonas del país

Se informó que el servicio se esta llevando a cabo con ayuda de dos proveedores.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades gubernamentales dieron a conocer los resultados de la siembra de nubes en algunas zonas productoras del país.

El ministro de Comunicación de Casa Presidencial, Héctor Ordóñez, inició la comparecencia sobre la Semana Morazánica, donde dijo que en este periodo de vacaciones se espera una derrama económica de unos 600 millones de lempiras.

"El turismo es una de las actividades más democráticas porque se beneficia una gran cantidad de personas", detalló Ordóñez.

En relación a las unidades médicas, detalló que se van a desplazar a La Masica, Guinope, Santa Lucía en Intibucá y se harán mamografías de forma gratuita, destacó el funcionario.

Cenaos evalúa impacto de la siembra de nubes en las lluvias de Honduras

Por su parte, Judith Ordóñez, coordinadora de programas de incentivos a la producción agrícola en relación a la sequía, detalló "que la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene cuatro programas donde se han atendido a más de 144 mil productores a nivel nacional".

"Estamos entregando semillas de maíz, frijol y arroz. Y estamos entregando alimentación y asistencia para el sector ganadero", destacó.

Sostuvo que en café se han apoyado a más de 83 mil productores y que "en el incentivo ganadero estamos trabajando con mejoramiento genético".

Los Laureles podría cerrar con 60% y La Concepción con 40% de agua tras el invierno

"También tenemos alianzas con academias con personas altamente calificadas para mejorar la producción y productividad del país", detalló.

En tanto, Wilmer Caballero sobre la estimulación de lluvias dijo: "Para realizar la actividad se debe contar con las condiciones favorables".

Agregó que "El servicio lo estamos haciendo con dos proveedores y, en esencia, el proyecto contempla 20 vuelos y hemos realizado tres vuelos".

Informó que después de los dos vuelos "hemos tenido resultados importantes. Y el personal de Censos de Copeco dará los resultados y al final esperamos tener buenos resultados para los sectores productivos" .

"Lo que buscamos es potenciar las nubes y tenemos que ser responsables porque tenemos que ver las zonas y hasta ahora tenemos que estar evaluando en cada vuelo" dijo.

En relación a los sectores aledaños a las represas de la capital, dijo que "se quiere hacer en las cuencas y es uno de los objetivos que se quieren cumplir".

Comienza la siembra de nubes en Honduras; primer vuelo sale de Toncontín

"El presidente Asfura nos ha dicho que una de las áreas de influencia es El Cajón" destacó.

"El problema de la sequía va a seguir y llevamos en este momento solo el 10 por ciento del proyecto" recalcó.

"Tenemos un equipo técnico con mucha experiencia en diferentes países donde han tenido éxito y nos hemos hecho acompañar del personal especializado de Copeco y por eso el proyecto está diseñado para tres meses y cuando están volando determinan en qué lugares se realizará el bombardeo" manifestó Caballero.

"Las condiciones de este ciclo de lluvias, lo que buscábamos era elevar las posibilidades de lluvia y lo importante es que está lloviendo donde necesitamos que llueva" destacó.

"No se puede hacer llover donde no hay absolutamente nada y lo que se hace es potenciar lo que hay y si lo podemos hacer en la temporada de lluvias", prosiguió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias