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Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde se podrá ver transmisión del partido ONLINE

Honduras llega presionada a juego de visita ante Jamaica luego de no haber podido en casa contra su similar de Surinam

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 17:03
Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde se podrá ver transmisión del partido ONLINE

La selección de Honduras nunca ha podido ganar como visitante a Jamaica.

Kingston, Jamaica.- La selección de Honduras buscará este lunes en Kingston derrotar al equipo de Jamaica, enderezar el mal comienzo en la Liga de Naciones de la Concacaf y dictar el rumbo en el Grupo B.

El Salvador, Surinam y Jamaica lideran en ese orden con 3 puntos y miran por el retrovisor a Honduras, Guatemala y Martinica, las formaciones perdedoras de la primera jornada.

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Honduras cayó en Tegucigalpa por 2-3 ante Surinam el viernes en la cancha del estadio Nacional, un resultado que ha puesto en alerta a la bicolor catracha con respecto a sus aspiraciones.

Antes de viajar a Jamaica, el seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, dijo que sus pupilos han aprendido de los errores y señaló que la primera enseñanza tiene que ver con la necesidad de controlar más el balón.

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"Iremos a Jamaica a ganar, no puedo lamentarme. Estamos dolidos, pero mañana nos levantaremos con la máxima ilusión de llevar a buen puerto este proceso", dijo Molina, quien asumió como entrenador de Honduras en marzo pasado y debutó oficialmente con derrota ante Surinam.

El entrenador español dio que en la fase de grupos de la Liga de Campeones cada partido hay que enfrentarlo "con intensidad, con ilusión", y que aunque se perdió en el debut, la competición continúa y hay que "seguir trabajando".

La Liga de Naciones es clasificatoria para la Copa Oro 2027. Una nueva derrota o un empate ante Jamaica dejaría a Honduras con remotas posibilidades de llegar a la máxima competencia de selecciones de la Concacaf.

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Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final. El tercer partido de Honduras será en los pagos de Martinica.

El partido entre Jamaica y Honduras, está previsto para las 18.00 horas en el Estadio Nacional de Kingston, con el mexicano Fernando Hernández como árbitro cedntral.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 6:00 PM
Canal: FOX
Árbitro: Fernando Hernández (México)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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