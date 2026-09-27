Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde se podrá ver transmisión del partido ONLINE

Kingston, Jamaica.- La selección de Honduras buscará este lunes en Kingston derrotar al equipo de Jamaica, enderezar el mal comienzo en la Liga de Naciones de la Concacaf y dictar el rumbo en el Grupo B. El Salvador, Surinam y Jamaica lideran en ese orden con 3 puntos y miran por el retrovisor a Honduras, Guatemala y Martinica, las formaciones perdedoras de la primera jornada.

Honduras cayó en Tegucigalpa por 2-3 ante Surinam el viernes en la cancha del estadio Nacional, un resultado que ha puesto en alerta a la bicolor catracha con respecto a sus aspiraciones. Antes de viajar a Jamaica, el seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, dijo que sus pupilos han aprendido de los errores y señaló que la primera enseñanza tiene que ver con la necesidad de controlar más el balón.

"Iremos a Jamaica a ganar, no puedo lamentarme. Estamos dolidos, pero mañana nos levantaremos con la máxima ilusión de llevar a buen puerto este proceso", dijo Molina, quien asumió como entrenador de Honduras en marzo pasado y debutó oficialmente con derrota ante Surinam. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El entrenador español dio que en la fase de grupos de la Liga de Campeones cada partido hay que enfrentarlo "con intensidad, con ilusión", y que aunque se perdió en el debut, la competición continúa y hay que "seguir trabajando". La Liga de Naciones es clasificatoria para la Copa Oro 2027. Una nueva derrota o un empate ante Jamaica dejaría a Honduras con remotas posibilidades de llegar a la máxima competencia de selecciones de la Concacaf.

Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final. El tercer partido de Honduras será en los pagos de Martinica. El partido entre Jamaica y Honduras, está previsto para las 18.00 horas en el Estadio Nacional de Kingston, con el mexicano Fernando Hernández como árbitro cedntral.

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