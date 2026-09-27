Los cortes de energía para este lunes 28 de septiembre en Honduras: zonas afectadas

Según el boletín oficial emitido por el ente energético, las interrupciones de este servicio se deberán a trabajos de mantenimiento e instalación de equipo de medida indirecta en diferentes circuitos de la ciudad industrial.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) confirmó que habrá cortes de energía , programados para este lunes 28 de septiembre en algunas zonas de San Pedro Sula.

A continuación, el listado completo de zonas que estarán sin luz durante varias horas este lunes:

De acuerdo con el aviso publicado por la ENEE, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m habrá cortes de energía en el circuito LVI-L227, correspondiente a la subestación La Victoria, dejando sin servicio a los habitantes de Condominios Habitat.

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. se llevarán a cabo otros apagones en el barrio Guadalupe (oeste): Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.

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Estas interrupciones se deberán a trabajos en el circuito completo BER-L247, de la subestación Bermejo.

La ENEE recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar sus previsiones durante los horarios señalados, y recordó que este tipo de mantenimientos buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región norte del país.