Los cortes de energía para este lunes 28 de septiembre en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que habrá cortes de energía, programados para este lunes 28 de septiembre en algunas zonas de San Pedro Sula.
Según el boletín oficial emitido por el ente energético, las interrupciones de este servicio se deberán a trabajos de mantenimiento e instalación de equipo de medida indirecta en diferentes circuitos de la ciudad industrial.
A continuación, el listado completo de zonas que estarán sin luz durante varias horas este lunes:
De acuerdo con el aviso publicado por la ENEE, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m habrá cortes de energía en el circuito LVI-L227, correspondiente a la subestación La Victoria, dejando sin servicio a los habitantes de Condominios Habitat.
De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. se llevarán a cabo otros apagones en el barrio Guadalupe (oeste): Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.
Estas interrupciones se deberán a trabajos en el circuito completo BER-L247, de la subestación Bermejo.
La ENEE recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar sus previsiones durante los horarios señalados, y recordó que este tipo de mantenimientos buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región norte del país.