La caída que casi le cuesta la vida: Miss Jamaica demanda a Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Universo y médica jamaiquina, de 28 años, presentó formalmente una demanda contra la organización del Miss Universo por una caída que sufrió durante los actos preliminares del concurso que se llevó a cabo en noviembre de 2025 en Tailandia. ¿De qué responsabiliza a la organización? A continuación los detalles.
Henry señala a la organización como responsable por las lesiones cerebrales que arrastra desde el desafortunado momento.
El documento legal fue radicado ante el Tribunal Superior de Delaware, Según reportó USA Today. En el documento, Henry señala a Miss Universo por negligencia, por las condiciones inseguras del recinto donde ocurrió el incidente y por el daño emocional que le causó.
Según el relato de la afectada, todo comenzó cuando su pie se atoró en una abertura de al menos cinco pies de profundidad, situada en el escenario donde se desarrollaban las actividades previas a la gala final. La demanda sostiene que ese hueco no estaba tapado ni contaba con señalización de advertencia.
Por otra parte, la Miss Jamaica arguyó que la iluminación fue otro factor que jugó en su contra. Las luces dirigidas a las concursantes, señaló, le impedían distinguir con claridad el piso, mientras que fuera del borde del escenario no había iluminación adicional.
Según el documento, varias participantes ya habían manifestado antes su inquietud por las condiciones de seguridad del lugar.
Las consecuencia de salud para Gabrielle Henry fueron severas. Tras el impacto que sufrió perdió el conocimiento y, según los reportes médicos citados en la demanda, un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y hemorragia subdural. También presentó laceraciones en el rostro y una fractura.
Durante una entrevista Henry mencionó que no recuerda el instante de la caída, y que primera imagen que vio cuando despertó fue a su madre al lado de su camilla.
El proceso de recuperación de la reina de belleza jamaiquina, fue largo y tedioso. Permaneció hospitalizada primero en Tailandia y luego en Jamaica, con ingresos médicos que se prolongaron hasta marzo de 2026, casi cuatro meses después del incidente.
Según la denuncia, el golpe no solo afectó su cuerpo, sino que también su residencia en oftalmología, ya que no pudo completarla debido a las secuelas del accidente. Actualmente, retomó sus actividades profesionales, pero en un horario médico modificado.
La Miss cuestiona que Miss Universo minimizó lo ocurrido y describió las lesiones de Henry como menores. Con el paso del tiempo, sin embargo, la organización reconoció la gravedad real del accidente y se comprometió a cubrir los gastos médicos derivados de este.
Sin embargo, ese reconocimiento no impidió que la demanda avanzara. Para Henry, la respuesta de la organización no ha sido suficiente. De momento, el litigio sigue su curso en Delaware, lugar donde está situada la organización del concurso que, todavía no se ha pronunciado en torno a la demanda.