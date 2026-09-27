Vaguada y humedad dejarán lluvias y tormentas en Honduras este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en altura y la convergencia de viento húmedo procedente del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes 28 de septiembre.

De acuerdo con Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

“Una vaguada en altura y la convergencia de viento húmeda procedentes del Mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos con débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Fonseca.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región del suroccidente, la región sur y algunos sectores de la región central, según el pronóstico presentado por el meteorólogo.