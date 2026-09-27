Vaguada y humedad dejarán lluvias y tormentas en Honduras este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en altura y la convergencia de viento húmedo procedente del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes 28 de septiembre.
De acuerdo con Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.
“Una vaguada en altura y la convergencia de viento húmeda procedentes del Mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos con débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Fonseca.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región del suroccidente, la región sur y algunos sectores de la región central, según el pronóstico presentado por el meteorólogo.
En cuanto a las condiciones en el mar, Fonseca indicó que se esperan oleajes de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, el distrito central registrará una máxima de 28 C° y una mínima de 19 C°. En la región central se esperan temperaturas de hasta 31 C° y una mínima de 22 C°.
En la región insular, la máxima será de 31 C° y la mínima de 28 C°, mientras que en la región norte se alcanzará una máxima de 33 C° y una mínima de 25 C°.
Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En la región sur, la temperatura máxima será de 32 C° y la mínima de 23 C°.
En el occidente del país se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 14 C°, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos.
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