Corset, tul y cristales: Así es el exclusivo look nupcial de Dove Cameron

Roma, Italia.- Dove Cameron se casó con Damiano David, exvocalista de la banda italiana Måneskin, en Montalcino, Toscana, y para la ceremonia principal de su enlace eligió un vestido diseñado por Maison Valentino bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, una pieza confeccionada en seda blanca con escote strapless y un corset que marca la cintura. La pieza se distingue por un corpiño esculpido que da estructura a la silueta y por una cola imponente, formada a partir de más capas de gasa blanca superpuestas que aportan volumen y movimiento. En la parte central de la espalda corre una fila de botones forrados en el mismo satén de seda, que se extiende hasta el extremo de la cola; dejarlos deliberadamente desabrochados fue parte del diseño, pensado para abrir una amplia hendidura y generar un efecto en forma de abanico al caminar.

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El diseño se completó con un velo de tul de seda de cuatro metros, bordado a mano con constelaciones de diminutos cristales y abalorios, un detalle que la propia actriz explicó durante la prueba final del atuendo en Roma.

Según reveló Vogue, Cameron contó que su segundo nombre es Celeste y que por eso buscaba algo con esa inspiración. "Mi nombre es Celeste y quería algo celestial, algo muy único. Ellos crearon esta obra de arte, este velo es tan especial", dijo la actriz durante esa entrevista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El look se remató con unas zapatillas Valentino Garavani grabadas con la frase "Dove & Damiano" junto a un dibujo de alcatraces, y con un ramo también de esa flor, en una puesta en escena que la revista describió como una narrativa celestial y romántica pensada a la medida de la artista.

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Un traje sastre para su boda civil

Horas antes de la ceremonia principal, la pareja pasó por el registro civil en el histórico Palazzo dei Priori de Montalcino. Para ese momento, Cameron cambió por completo el concepto y llevó otro conjunto firmado también por Valentino, un traje blanco compuesto por una chaqueta cruzada, cinturón, corbata y un pantalón de corte palazzo, rematado con una capa sobre los hombros que sustituyó a la cola tradicional de un vestido. David la acompañó con un traje en tonos crudos, de corte cruzado y pañuelo de seda dorado, en una imagen coordinada entre ambos.

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Michele concibió dos propuestas distintas para la artista, una con guiños a la sastrería masculina y otra con un espíritu más etéreo, en línea con lo que medios como Excélsior describieron como un reflejo de la evolución estilística de Cameron en los últimos años, marcada por el gusto de la actriz por el glamour con tintes dramáticos. La boda, organizada por la wedding planner italiana Alessandra Grillo, también responsable de otros enlaces mediáticos en el país, reunió a un centenar de invitados en Val d'Orcia.