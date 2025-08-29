  1. Inicio
El minivestido de perlas y velo "bride to be" de Selena Gómez que todas las novias quieren copiar

Este look se perfila como tendencia para las novias de 2026 que buscan estilo y originalidad en sus celebraciones previas a la boda

  • 29 de agosto de 2025 a las 07:51
Selena Gómez compartió recientemente en Instagram los detalles de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, mostrando un conjunto que ha captado la atención por su propuesta estética.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La cantante eligió un vestido mini de Retrofête y un velo corto de tul blanco con la inscripción “bride to be”, combinando piezas que destacan por su diseño y funcionalidad en eventos previos a la boda.

 Foto: Instagram | @selenagomez
El vestido ‘Yaeko’ de Retrofête presenta un diseño ceñido, cuello halter y filas de perlas verticales, pensado para resaltar en eventos como despedidas de soltera, prebodas o fiestas de compromiso.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La pieza ofrece una alternativa al tradicional vestido nupcial, orientada a novias que buscan un estilo más contemporáneo y adaptable a diferentes ocasiones.

 Foto: Instagram | @selenagomez
A juego, Gomez llevó un velo corto en capas de tul blanco con la inscripción “bride to be”, disponible en la marca Lulus.

 Foto: Instagram | @selenagomez
Este accesorio combina la estética bridal con un toque desenfadado, adecuado para celebraciones informales previas al enlace y capaz de transformar la propuesta de vestuario sin requerir una inversión elevada.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco está prevista para septiembre en Montecito, California, en un evento íntimo de fin de semana.

 Foto: Instagram | @selenagomez
La localidad, conocida por albergar a personalidades como Meghan Markle, el príncipe Harry, Oprah Winfrey o Gwyneth Paltrow, permitirá a la pareja y sus invitados disfrutar de cada momento con privacidad. Entre los asistentes se espera a Taylor Swift y Travis Kelce, amigos cercanos de la novia.

 Foto: Instagram | @selenagomez
