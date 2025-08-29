El minivestido de perlas y velo "bride to be" de Selena Gómez que todas las novias quieren copiar

Selena Gómez compartió recientemente en Instagram los detalles de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, mostrando un conjunto que ha captado la atención por su propuesta estética.
La cantante eligió un vestido mini de Retrofête y un velo corto de tul blanco con la inscripción “bride to be”, combinando piezas que destacan por su diseño y funcionalidad en eventos previos a la boda.
El vestido ‘Yaeko’ de Retrofête presenta un diseño ceñido, cuello halter y filas de perlas verticales, pensado para resaltar en eventos como despedidas de soltera, prebodas o fiestas de compromiso.
La pieza ofrece una alternativa al tradicional vestido nupcial, orientada a novias que buscan un estilo más contemporáneo y adaptable a diferentes ocasiones.
A juego, Gomez llevó un velo corto en capas de tul blanco con la inscripción “bride to be”, disponible en la marca Lulus.
Este accesorio combina la estética bridal con un toque desenfadado, adecuado para celebraciones informales previas al enlace y capaz de transformar la propuesta de vestuario sin requerir una inversión elevada.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco está prevista para septiembre en Montecito, California, en un evento íntimo de fin de semana.
La localidad, conocida por albergar a personalidades como Meghan Markle, el príncipe Harry, Oprah Winfrey o Gwyneth Paltrow, permitirá a la pareja y sus invitados disfrutar de cada momento con privacidad. Entre los asistentes se espera a Taylor Swift y Travis Kelce, amigos cercanos de la novia.