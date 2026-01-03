Dove Cameron confirma su compromiso con el vocalista de Måneskin: luce su anillo

El anillo llama la atención por su diamante central de corte cojín (cushion cut), un diseño elegante y luminoso que está teniendo un resurgimiento en las tendencias de joyería nupcial. La piedra principal está rodeada por un halo completo de diamantes más pequeños, lo que intensifica el brillo general de la joya y le da un aspecto más imponente y glamuroso.