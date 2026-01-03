  1. Inicio
Dove Cameron confirma su compromiso con el vocalista de Måneskin: luce su anillo

Dove Cameron confirmó oficialmente su compromiso con el vocalista italiano Damiano David, líder de la banda Måneskin, y publicó tiernas fotos en su cuenta de Instagram

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 14:44
1 de 12

Dove Cameron comenzó el año con una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo del espectáculo: la actriz y cantante anunció oficialmente su compromiso con Damiano David, vocalista de la banda italiana Måneskin.

 Fotos: Instagram.
2 de 12

La confirmación llegó a través de una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde la artista dejó ver no solo su felicidad, sino también el llamativo anillo de compromiso que rápidamente acaparó la atención.

 Foto: Instagram.
3 de 12

En las imágenes, Dove aparece junto a Damiano en un ambiente íntimo y romántico, acompañando la publicación con un mensaje breve pero cargado de emoción. "Mi parte favorita de estar viva. Feliz año nuevo", escribió.

 Foto: Instagram.
4 de 12

Bastaron minutos para que la publicación se llenara de miles de comentarios y reacciones de fans, colegas y celebridades que celebraron la noticia.

 Foto: Instagram.
5 de 12

Aunque la pareja había sido objeto de rumores desde hace semanas —especialmente después de que Dove fuera vista luciendo un anillo en eventos públicos—, esta publicación confirmó oficialmente el compromiso.

 Foto: Instagram.
6 de 12

El anillo llama la atención por su diamante central de corte cojín (cushion cut), un diseño elegante y luminoso que está teniendo un resurgimiento en las tendencias de joyería nupcial. La piedra principal está rodeada por un halo completo de diamantes más pequeños, lo que intensifica el brillo general de la joya y le da un aspecto más imponente y glamuroso.

 Foto: Instagram.
7 de 12

Cameron y David iniciaron su relación en 2023 y, desde entonces, se han mostrado cercanos, cómplices y muy discretos con su vida privada, aunque sin ocultar el cariño que los une.

 Foto: Instagram.
8 de 12

La relación entre la exestrella de Disney convertida en cantante pop y el líder de una de las bandas de rock más exitosas de los últimos años ha generado gran interés mediático.

 Foto: Instagram.
9 de 12

Ambos se encuentran en un momento clave de sus carreras: Dove consolidando su faceta musical y Damiano explorando nuevos proyectos más allá de Måneskin.

 Foto: Instagram.
10 de 12

Con este anuncio, Dove Cameron no solo celebra una nueva etapa personal, sino que también marca uno de los compromisos más comentados del inicio del año,

 Foto: Instagram.
11 de 12

Mientras las imágenes del compromiso siguen generando conversación y el anillo de estilo clásico se convierte en referencia entre los fanáticos de la moda nupcial, Dove Cameron y Damiano David confirman que viven un momento de plenitud tanto personal como profesional.

 Foto: Instagram.
12 de 12

Con ella encabezando nuevos proyectos para plataformas como Prime Video y él explorando nuevas facetas creativas más allá de los escenarios, la pareja se perfila como una de las más sólidas y comentadas del panorama internacional.
