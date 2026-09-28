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Tomás Zambrano prevé declarar como terroristas a más organizaciones criminales en el país

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el listado de estructuras criminales bajo esta figura podría ampliarse

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 09:20
Tomás Zambrano prevé declarar como terroristas a más organizaciones criminales en el país

Honduras podría declarar terroristas a más organizaciones criminales, anuncia Tomás Zambrano

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La estrategia estatal de seguridad orientada a contrarrestar la violencia y el crimen organizado en el territorio nacional sumará nuevas acciones legales e institucionales en los próximos días.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el número de bandas criminales clasificadas bajo la figura de organizaciones terroristas podría incrementarse.​Actualmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) mantiene dicha catalogación sobre tres estructuras de alto impacto criminal que operan en diversas regiones del país, estas son la MS-13, pandilla 18 y el cártel del Diablo.

No obstante, el número irá en aumento conforme avance el trabajo interinstitucional y de inteligencia militar y policial.

"Hasta hoy van tres y podrían ampliarse", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, al referirse al proceso que ejecuta el CNDS con las agencias estatales. ​La resolución definitiva para catalogar nuevas agrupaciones recaerá exclusivamente en los organismos dedicados a la investigación e inteligencia en materia de seguridad.

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Asimismo, el titular del Poder Legislativo detalló que los análisis de la fuerza pública determinarán las siguientes organizaciones que se sumen al listado oficial.​En paralelo al ámbito legal y legislativo, las autoridades prevén la promulgación de una normativa especializada que modificará de manera estricta el régimen interno de los establecimientos carcelarios del país.

La intención central apunta a frenar la emisión de directrices delictivas hacia el exterior mediante mayores barreras de control físico y tecnológico.

​"Tenemos que tener esa supervisión directa e inmediata sobre estos privados de libertad", afirmó Zambrano. ​El planteamiento de la junta directiva del Congreso de la República radica en incrementar la infraestructura carcelaria para asegurar el adecuado aislamiento de reclusos catalogados de alta peligrosidad.

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Igualmente, las reformas legales proyectan instaurar un marco regulatorio de comunicaciones exclusivo para personas encarceladas e imputadas por delitos afines al terrorismo.

​Estas medidas presupuestarias e institucionales en los centros penitenciarios se complementarán con operaciones tácticas permanentes desplegadas en barrios y colonias con mayores índices delictivos.

Por ello, las comisiones del Poder Legislativo mantendrán constante comunicación con las autoridades de Defensa y Seguridad con el propósito de requerir informes técnicos periódicos sobre el impacto de los operativos en la ciudadanía.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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