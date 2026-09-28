Tomás Zambrano prevé declarar como terroristas a más organizaciones criminales en el país

Tegucigalpa, Honduras.- La estrategia estatal de seguridad orientada a contrarrestar la violencia y el crimen organizado en el territorio nacional sumará nuevas acciones legales e institucionales en los próximos días.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el número de bandas criminales clasificadas bajo la figura de organizaciones terroristas podría incrementarse.​Actualmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) mantiene dicha catalogación sobre tres estructuras de alto impacto criminal que operan en diversas regiones del país, estas son la MS-13, pandilla 18 y el cártel del Diablo.

No obstante, el número irá en aumento conforme avance el trabajo interinstitucional y de inteligencia militar y policial.

"Hasta hoy van tres y podrían ampliarse", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, al referirse al proceso que ejecuta el CNDS con las agencias estatales. ​La resolución definitiva para catalogar nuevas agrupaciones recaerá exclusivamente en los organismos dedicados a la investigación e inteligencia en materia de seguridad.