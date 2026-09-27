Tráfico de drogas encabeza delitos de mayor incidencia en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, el tráfico ilícito de drogas continúa formando parte de la agenda de seguridad y encabeza los delitos de mayor incidencia analizados en los Juzgados de Sentencia de Francisco Morazán.

Entre 2024 y junio de 2026, datos del Poder Judicial indican que estos juzgados registraron 380 casos por tráfico ilícito de drogas, la cifra más alta entre los delitos incluidos en el período analizado.

Los 380 procesos representan uno de cada cinco casos contabilizados entre los delitos de mayor incidencia considerados en el análisis. Además, superan en 218 a los relacionados con maltrato familiar, que acumuló 162 registros.

Es decir, por cada caso de maltrato familiar registrado en los Juzgados de Sentencia hubo más de dos relacionados con tráfico ilícito de drogas.

La estafa se ubicó como el tercer delito con mayor número de registros, con 135 casos durante el período analizado. La cifra es 27 casos menor que la correspondiente a maltrato familiar y 245 inferior a la registrada por tráfico ilícito de drogas.