Tráfico de drogas encabeza delitos de mayor incidencia en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, el tráfico ilícito de drogas continúa formando parte de la agenda de seguridad y encabeza los delitos de mayor incidencia analizados en los Juzgados de Sentencia de Francisco Morazán.
Entre 2024 y junio de 2026, datos del Poder Judicial indican que estos juzgados registraron 380 casos por tráfico ilícito de drogas, la cifra más alta entre los delitos incluidos en el período analizado.
Los 380 procesos representan uno de cada cinco casos contabilizados entre los delitos de mayor incidencia considerados en el análisis. Además, superan en 218 a los relacionados con maltrato familiar, que acumuló 162 registros.
Es decir, por cada caso de maltrato familiar registrado en los Juzgados de Sentencia hubo más de dos relacionados con tráfico ilícito de drogas.
La estafa se ubicó como el tercer delito con mayor número de registros, con 135 casos durante el período analizado. La cifra es 27 casos menor que la correspondiente a maltrato familiar y 245 inferior a la registrada por tráfico ilícito de drogas.
Retos en las investigaciones
Para el abogado penalista Fernando Gonzales, el comportamiento de los casos relacionados con el tráfico de drogas también está vinculado con la capacidad de las autoridades para desarrollar investigaciones que permitan determinar la existencia de un acto ilícito.
A criterio de Gonzales, las labores de inteligencia policial y militar son determinantes para identificar correctamente los casos relacionados con el tráfico de drogas y evitar que una sospecha sea considerada un hecho delictivo sin que exista confirmación.
Gonzales también señaló que las acciones contra la infraestructura utilizada para el traslado de drogas forman parte de los desafíos que enfrentan las autoridades. En ese sentido, mencionó la destrucción de aeródromos y pistas clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas.
Según el penalista, una menor cantidad de acciones para inutilizar aeródromos y pistas clandestinas podría evidenciar dificultades para contener las operaciones del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas.
Gonzales consideró que las investigaciones, las labores de inteligencia y las acciones contra las estructuras utilizadas para el tráfico de drogas forman parte de la respuesta de las autoridades frente a este delito.