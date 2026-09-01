Más de 1,400 mujeres detenidas por la Policía Nacional por distintos delitos durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 1,459 mujeres han sido detenidas en Honduras por la Policía Nacional en lo que va de 2026, por su presunta participación en diferentes hechos delictivos.

Eso es lo que establecen los datos estadísticos acumulados que han sido dados a conocer por la Policía Nacional durante el presente año.

El tráfico de drogas encabeza las causas de detención, con 625 casos, seguido de 425 por otros delitos y 175 por maltrato familiar, tipificado en el artículo 289 del Código Penal.