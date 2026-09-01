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Más de 1,400 mujeres detenidas por la Policía Nacional por distintos delitos durante 2026

El delito de tráfico de drogas encabeza las causas de detención, seguido de otros delitos y casos de maltrato familiar, según autoridades policiales

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 15:54
Más de 1,400 mujeres detenidas por la Policía Nacional por distintos delitos durante 2026

Las estadísticas de las autoridades policiales establecen que las mujeres están involucradas en delitos de tráfico de drogas y en otros delitos, por lo que son capturadas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 1,459 mujeres han sido detenidas en Honduras por la Policía Nacional en lo que va de 2026, por su presunta participación en diferentes hechos delictivos.

Eso es lo que establecen los datos estadísticos acumulados que han sido dados a conocer por la Policía Nacional durante el presente año.

El tráfico de drogas encabeza las causas de detención, con 625 casos, seguido de 425 por otros delitos y 175 por maltrato familiar, tipificado en el artículo 289 del Código Penal.

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A estos se suman 46 detenciones por extorsión, 40 por lesiones y 37 por amenazas, entre los principales ilícitos registrados.

La estadística también reporta 31 detenciones por estafa, 25 por violencia doméstica, 20 por robo, 18 por usurpación y 17 por portación ilegal de armas de fuego, evidenciando la diversidad de conductas delictivas en las que estarían involucradas las personas detenidas.

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Más allá de las cifras, los registros evidencian la exposición de mujeres a entornos y estructuras vinculadas con actividades delictivas, situación que puede incrementar los factores de riesgo para su integridad y seguridad.


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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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