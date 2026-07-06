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Más de 400 mujeres fueron capturadas por la DPI durante el primer semestre del 2026

En promedio se contabilizan un promedio de 74 capturas mensuales en lo que va del 2026, que representa aumento mensual del 72% respecto al 2025

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 12:42
Más de 400 mujeres fueron capturadas por la DPI durante el primer semestre del 2026

Autoridades revelaron que la mayoria de capturas realizadas durante el 2026 se deben a vínculos con el crimen organizado.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el 2026, el incremento de la participación femenina en actos delictivos representa una brecha que, según los entes de seguridad, aumentó considerablemente las detenciones a mujeres durante el primer semestre del año.

En ese sentido, datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) apuntan que, entre el 1 de enero y el 5 de julio del 2026, se contabilizaron 445 detenciones de mujeres relacionadas con delitos como la asociación para delinquir, robo y extorsión.

Las principales incidencias apuntan a que durante 2025 se registraron 523 capturas de mujeres, equivalentes a un promedio de 43 arrestos por mes.

Sin embargo, entre las cifras registradas entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2026, se contabilizan un promedio de 74 capturas mensuales, que representa un aumento mensual del 72% respecto al año anterior.

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Crimen organizado

Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI, reveló que la mayoría de las detenciones ejecutadas en conjunto se deben a vínculos con el crimen organizado.

"Dentro de las acciones operativas de mayor concurrencia está la detención de mujeres por el delito de tráfico de drogas, pues muchas de ellas están vinculadas con estructuras criminales, maras, pandillas y organizaciones que se dedican a lo que es el tráfico de drogas", explicó.

No obstante, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) apunta a que el arresto de féminas por vínculos a estructuras criminales podría estar vinculado a mujeres utilizadas como el "transporte" de droga a nivel nacional.

Migdonia Ayestas, directora del centro de observación, denunció que las incidencias podrían residir bajo distintas formas de presión, como la manipulación, coacción directa y desigualdad.

La experta señaló que el fenómeno incluye una brecha social que involucra la pobreza y desigualdad, factores que también podrían ser catalogados como desencadenantes en la captura, y participación femenina en la actuación de delitos.

Frente a un panorama de casos en alza, autoridades policiales además pronosticaron que el número de detenciones femeninas podría registrar un incremento significativo al cierre de 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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