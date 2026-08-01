Detienen a mujer por querer ingresar droga a cárcel de Ilama; la ocultó en sus partes íntimas

Ilama, Santa Bárbara.- Una mujer fue detenida por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) tras pretender ingresar droga al Centro Penitenciario de Ilama en Santa Bárbara. La mujer llegó al recinto carcelario como parte de las visitas que se realizan este fin de semana. Sin embargo, su verdadero objetivo era trasladar narcóticos, ocultándolos en sus partes íntimas.

Ante las sospechas, la ciudadana fue evaluada por elementos de Medicina Forense, quienes confirmaron la extracción de un envoltorio con la presunta sustancia ilícita. Tras el hallazgo, la mujer fue remitida a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para continuar con el proceso investigativo y judicial por el delito de tráfico de drogas.



Práctica recurrente

En Honduras se ha vuelto frecuente que mujeres sean detenida por querer ingresar estupefacientes a las penitenciarías, llevándolas ocultas en sus zonas íntimas..