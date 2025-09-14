  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae mujer que intentó ingresar droga en sus partes íntimas a “El Pozo”

La fémina llegó en calidad de visita el fin de semana al centro penal de Ilama, Santa Bárbara y al momento de la revisión le detectaron el paquete de droga

  • 14 de septiembre de 2025 a las 15:12
Cae mujer que intentó ingresar droga en sus partes íntimas a “El Pozo”

Agentes de la Policía Nacional capturaron a la fémina al momento de intentar introducir un paquete de droga al centro penal de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara; las llevaba en sus partes íntimas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue capturada por agentes penitenciarios y Policía Nacional, cuando intentó introducir un paquete de droga al centro penal de Ilama, Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) dieron a conocer que la ciudadana fue capturada en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, por intentar ingresar sustancias de uso prohibido al centro penal.

Capturan mujer por intentar ingresar droga por muro de cárcel

La fémina tiene 28 años de edad y fue detenida tras ser sorprendida intentando ingresar supuesta marihuana oculta en sus partes íntimas.

“Tras su detención, fue remitida a Medicina Forense para una evaluación, la cual resultó positiva, confirmando la presencia de la sustancia ilícita”, dice el informe del INP.

De inmediato, la fémina fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al proceso legal correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley.

Las autoridades penitenciarias no dieron a conocer a quien sería entregado el paquete de marihuana, por lo que eso está en proceso de investigación.

Así intentó meter droga al Pozo: iba a una visita conyugal y llevaba un paquete en sus partes íntimas

Tampoco dijeron si la mujer detenida visitaba con frecuencia el centro penal o era la primera vez que llegaba y al realizar una minuciosa revisión detectaron la presencia del paquete en las partes íntimas.

Las autoridades penitenciarias han capturado a varias mujeres cuando intentan ingresar drogas a los centros penales del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias