Cae mujer que intentó ingresar droga en sus partes íntimas a “El Pozo”

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue capturada por agentes penitenciarios y Policía Nacional, cuando intentó introducir un paquete de droga al centro penal de Ilama, Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) dieron a conocer que la ciudadana fue capturada en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, por intentar ingresar sustancias de uso prohibido al centro penal.

La fémina tiene 28 años de edad y fue detenida tras ser sorprendida intentando ingresar supuesta marihuana oculta en sus partes íntimas. "Tras su detención, fue remitida a Medicina Forense para una evaluación, la cual resultó positiva, confirmando la presencia de la sustancia ilícita", dice el informe del INP. De inmediato, la fémina fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al proceso legal correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley. Las autoridades penitenciarias no dieron a conocer a quien sería entregado el paquete de marihuana, por lo que eso está en proceso de investigación.