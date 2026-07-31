Honduras concede extradición de hondureño a El Salvador pero la difiere

Según el funcionario, la determinación formal se adoptó tras la culminación de la audiencia de presentación y evacuación de pruebas que se desarrolló ante el juez de extradición de primera instancia encargado del caso.

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades concedieron la extradición del hondureño Humberto Eliseo Sánchez solicitada por El Salvador, pero la mantienen diferida (aplazada), así lo confirmó el portavoz del Poder Judicial , Carlos Silva , este viernes 31 de julio.

Silva confirmó que el fallo ya fue debidamente notificado a las partes involucradas en este proceso de extradición. Asimismo, explicó que pese al fallo favorable para el país vecino, la entrega del hondureño no será de forma inmediata.

Lo anterior, debido a que la justicia hondureña determinó dejar la extradición diferida, debido a una causa penal abierta en contra del acusado.

"La Fiscalía de ese país le supone de los delitos: conspiración por el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas ante un ente jurisdiccional por extorsión agravada, dentro de esta resolución. Además se mantiene el arresto provisional que deberá cumplirse en la Penitenciario de Támara, Francisco Morazán", afirmó Silva.

Sin embargo, el juzgado competente en la zona de Amapala reportó que el imputado mantiene un auto de formal procesamiento por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

En ese sentido, el funcionario del Poder Judicial explicó cuáles serían los siguientes pasos para el proceso de extradición contra el hondureño. "En este caso tendría que esperarse hasta que se realice la audiencia preliminar y un posible juicio oral y público para saber si él es encontrado culpable", manifestó.

"Si es encontrado culpable, cuántos años de cárcel deberá cumplirlos aquí en Támara y hasta ese entonces realizar la extradición hacia El Salvador", concluyó.