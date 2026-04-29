Capturan en Honduras a ciudadano ruso solicitado en extradición por fraude

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano de origen ruso, identificado como Nikita Andreevich Kuleshin, fue capturado este miércoles por equipos especializados de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con unidades de inteligencia policial.

El detenido, de 39 años y originario de la ciudad de Leningrado, era requerido en extradición por autoridades de la Federación de Rusia, en el marco de una solicitud internacional por delitos de carácter económico.

La captura se concretó tras labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar al extranjero, quien permanecía en territorio hondureño.