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Capturan en Honduras a ciudadano ruso solicitado en extradición por fraude

El extranjero es requerido por la Federación de Rusia por delitos de estafa y sustracción de bienes en un caso de criminalidad económica

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 20:52
Capturan en Honduras a ciudadano ruso solicitado en extradición por fraude

La captura se concretó tras labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar al extranjero, quien permanecía en territorio hondureño.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano de origen ruso, identificado como Nikita Andreevich Kuleshin, fue capturado este miércoles por equipos especializados de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con unidades de inteligencia policial.

El detenido, de 39 años y originario de la ciudad de Leningrado, era requerido en extradición por autoridades de la Federación de Rusia, en el marco de una solicitud internacional por delitos de carácter económico.

La captura se concretó tras labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar al extranjero, quien permanecía en territorio hondureño.

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De acuerdo con información oficial, la orden de captura se deriva de la Nota Verbal 198-2024, emitida por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de una petición formal presentada por Rusia a través de canales diplomáticos.

Según el expediente, Kuleshin es acusado de fraude, estafa y sustracción de bienes mediante engaño en cuantía considerable, delitos tipificados en el artículo 159, apartado 4, del Código Penal ruso.

Las autoridades lo vinculan a presuntas actividades de criminalidad económica transnacional, por lo que se activaron mecanismos de cooperación internacional para su captura.

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Tras su detención, se ordenó la emisión de una alerta migratoria y la aplicación de medidas de aseguramiento para garantizar que permanezca bajo custodia mientras avanzan las diligencias legales.

El ciudadano ruso será puesto a disposición del juzgado competente, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), como parte del proceso de extradición.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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