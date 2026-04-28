Capturan a pareja por trasladar de manera ilegal a un chino por el territorio hondureño

Copán, Honduras.- Por transportar de manera ilegal por el territorio hondureño a una persona de origen chino, una pareja fue detenida en el punto fronterizo El Florido, en la aldea del mismo nombre, municipio de Santa Rita, departamento de Copán. Los detenidos responden a los nombres de José Ariel Kee López, de 29 años de edad y Paola Elizabeth Cabrera Cortés, de 33 años; ambos residentes y originarios de Amarateca, en el Distrito Central. La acción policial fue ejecutada por elementos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, la operación se originó tras recibir una denuncia anónima ciudadana, en la que alertaban sobre un vehículo que transportaba personas extranjeras de manera irregular.



Los delataron

Al tener la información de las características del carro: color, modelo y placa, antes de que el automotor llegara a su lugar de destino, a la frontera con Guatemla, los agentes policiales asignados al punto fronterizo de El Florido le hicieron señal de detención, constatando la información que habían recibido. Al proceder a la inspección, los policías confirmaron que los sospechosos trasladaban a un ciudadano de nacionalidad China, quien habría ingresado a nuestro país por un punto no autorizado, evadiendo los controles migratorios establecidos.