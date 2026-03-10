Exdirector de Migración asegura que trabajadores chinos del Hospital del Sur ingresaron legalmente

Tegucigalpa, Honduras.-El ingreso de trabajadores chinos para la construcción del Hospital del Sur se habría realizado cumpliendo con los procedimientos migratorios establecidos en Honduras, aseguró el exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, tras las denuncias de presuntas irregularidades planteadas por autoridades del sector salud. La polémica surge luego de que el subsecretario de Salud, Ángel Eduardo Midence, denunciara la presencia de más de 250 trabajadores chinos en la obra del Hospital del Sur, proyecto financiado con unos 2,600 millones de lempiras, afirmando que la cifra supera el límite establecido en el contrato de licitación adjudicado a un consorcio chino.

Ante estos señalamientos, Paz explicó que las personas que ingresaron al país para trabajar en la construcción del hospital lo hicieron bajo los mecanismos legales disponibles para ciudadanos chinos. “Estas personas ingresaron cumpliendo todos los requisitos legales, no ha existido ninguna irregularidad y al parecer lo que vemos más bien es un tema de fondo que va a detener el proceso de las construcciones de los hospitales”, afirmó.

El exfuncionario detalló que los ciudadanos chinos pueden ingresar a Honduras mediante tres modalidades: solicitando visa consular en el consulado hondureño en China, utilizando pasaporte de servicio, oficial o diplomático, o a través de facilidades migratorias solicitadas por una institución del Estado. Según Paz, cerca del 80 % de los trabajadores habría ingresado con visa consular o con pasaporte de servicio, documentos que en algunos casos están exentos del requisito de visa, mientras que el 20 % restante lo hizo mediante facilidades migratorias solicitadas por la Secretaría de Salud. “Recuerden que esta es una construcción que se hizo a través de una licitación internacional donde una empresa china ganó y acordó con la Sesal el ingreso de estas personas para dirigir la construcción del hospital”, explicó. Paz también señaló que existen antecedentes en el país de proyectos de infraestructura desarrollados por empresas extranjeras que han traído personal técnico de otras nacionalidades, incluyendo españoles, italianos, japoneses y coreanos. Asimismo, indicó que los trabajadores extranjeros ingresan inicialmente con un período de estadía limitado. “Una vez dentro del país, ellos solamente tienen 90 días de estadía y 30 días de prórroga más. Después de eso, los abogados de la compañía pueden solicitar su regularización por permiso temporal de permanencia”, detalló.