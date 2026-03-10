Así luce Miguel, el hijo de 19 años de Luis Miguel: primera imagen en TV

Ciudad de México, México.- El rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue mostrado por primera vez en televisión este fin de semana.
El joven, de 19 años, fue captado junto a su hermano Daniel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras la actriz intentaba alejarse de las cámaras sin ser identificada.
Las imágenes fueron obtenidas en exclusiva por el conductor Ricardo Manjarrez para Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca.
El rostro de Daniel, el menor de los hermanos, fue censurado durante la emisión por tratarse aún de un menor de edad. Miguel, al haber alcanzado la mayoría de edad, apareció sin restricciones en la señal abierta.
La transmisión rompe con el hermetismo que Arámbula mantuvo durante años en torno a la identidad de sus hijos. Los colaboradores del programa señalaron que Miguel guarda un notable parecido físico con su padre, aunque también comparte rasgos con la actriz, mientras que Daniel se asemejaría más a su madre.