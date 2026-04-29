Envían a “La Tolva” a alias “Lacho”, señalado cabecilla de la MS-13 capturado en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez ordenó prisión preventiva contra alias “Lacho”, señalado como cabecilla de la estructura criminal MS-13 en el norte del país, y dispuso su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
La resolución se dio luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía y agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), que lo vinculan con varios delitos.
Al imputado se le acusa de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir, además de contar con una orden de captura vigente por el delito de extorsión.
Cabe recordar que, alias “Lacho” fue capturado el pasado 23 de abril en la aldea El Porvenir, municipio de San Manuel, Cortés, durante un operativo policial. Según las investigaciones, era considerado el “compa” o jefe de la Mara Salvatrucha (MS-13) en ese sector.
Durante el arresto, las autoridades le decomisaron un fusil AR-15, 155 envoltorios con supuesta cocaína, un paquete adicional con la misma droga, 69 bolsitas con presunta marihuana y un teléfono celular.
Las autoridades también indicaron que el imputado tenía antecedentes penales, incluyendo una detención en 2017 por tenencia ilegal de armas y otra en 2020 por el delito de extorsión.
Además, mantenía una orden de captura pendiente emitida el 11 de noviembre de 2025.
Tras la audiencia, el juez dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá recluido en un centro de máxima seguridad mientras avanza el proceso judicial.