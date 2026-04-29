Envían a “La Tolva” a alias “Lacho”, señalado cabecilla de la MS-13 capturado en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez ordenó prisión preventiva contra alias “Lacho”, señalado como cabecilla de la estructura criminal MS-13 en el norte del país, y dispuso su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Tolva.

La resolución se dio luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía y agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), que lo vinculan con varios delitos.

Al imputado se le acusa de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir, además de contar con una orden de captura vigente por el delito de extorsión.