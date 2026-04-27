En prisión guardia que mató a joven chino de 14 años en la colonia 21 de Febrero

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial (PJ) dictó detención judicial contra un guardia de seguridad acusado de matar a un menor de edad de nacionalidad china en Tegucigalpa, Francisco Morazán. El imputado fue identificado como Sandro Josué Martínez Núñez, quien enfrentó audiencia de declaración de imputado tras el crimen ocurrido el pasado 25 de abril. De acuerdo con el informe oficial, la víctima, un joven de 14 años identificado como Hong Zhixuan, ingresó a un negocio junto a su padre sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

Momentos después, llegó el guardia de seguridad, quien solicitó permiso para sacar su arma de un locker dentro del establecimiento. El joven lo saludó con un "buenos días" y le preguntó cuál era su nombre, ya que apenas tenia dos días de trabajar en el lugar. El ahora detenido comenzó a manipular el arma, se dirigió al área de la tienda y posteriormente hacia la zona de cajas, donde se encontraba el menor. Sin mediar palabra ni existir una razón aparente, el guardia disparó directamente contra la cabeza del joven, provocándole la muerte de manera instantánea. El hecho generó conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes lograron detener al sospechoso cuando intentaba huir tras cometer el crimen.