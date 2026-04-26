¿Guardia que mató a Hong Xi Xuan estaba drogado? Lo que se sabe del crimen en la 21 de Febrero

Un guardia de seguridad, identificado como Sandro Josué Martínez, de 23 años, fue detenido por el asesinato de un adolescente de origen chino en la capital de Honduras.
El menor fue identificado como Hong Xi Xuan, de 15 años, quien era hijo del dueño del negocio.
Las autoridades continúan investigando; sin embargo, según la versión brindada por el detenido, se conoció qué habría ocurrido antes de la tragedia.
De acuerdo con el comisionado Wilmer Mayes Ríos, portavoz de la Policía Nacional: “Él mismo menciona que solamente le dijo ‘buenos días’ el niño y automáticamente le disparó con la escopeta”.
¿El guardia estaba bajo los efectos de drogas? Según dijo el comisionado, al momento de hablar con el guardia “se nota que anda algún tipo de droga en su organismo”.
“Conversamos con el individuo, Sandro Josué Martínez, y se nota que anda algún tipo de droga en su organismo”, expresó el portavoz policial. No obstante, serán los análisis los que confirmen si en efecto el joven había consumido alguna sustancia.
La hipótesis de que estuviera bajo los efectos de drogas se refuerza, ya que el guardia fue capturado caminando muy tranquilo por las calles de la colonia 21 de Febrero, donde sucedió el crimen.
El cuerpo del menor quedó tendido en la caja del negocio, donde los clientes realizaban sus pagos. El guardia tenía pocos días de laborar en el lugar.
El comisionado agregó que el arma utilizada en el hecho habría sido una escopeta calibre 12, la cual fue decomisada tras la detención del guardia de seguridad.
El hecho se registró en horas de la mañana dentro de una tienda de productos chinos ubicada en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela.