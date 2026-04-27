  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez

Según las autoridades, el detenido habría coordinado el secuestro y cobrado más de un millón de lempiras sin respetar la vida de la víctima

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 14:29
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
1 de 10

La Policía Nacional (PN) reveló nuevos detalles sobre el papel que desempeñó Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “El Puñal”, en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, ocurrido en el departamento de Yoro.

Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
2 de 10

De acuerdo con Rigoberto Oseguera, director de la institución, el detenido no solo participó en el hecho, sino que tuvo un rol clave dentro de la estructura criminal.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
3 de 10

“El día de ayer fue capturado un individuo miembro activo de la estructura criminal denominada ‘Cártel del Diablo’. Este individuo figuraba y tenía un rol como el administrativo, es decir, fue quien negoció el secuestro y el rapto en el municipio de Yorito”, explicó.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
4 de 10

El funcionario detalló que alias “El Puñal” fue quien se encargó de exigir el dinero a cambio de la liberación del pastor.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
5 de 10

“Alias ‘El Puñal’ pedía la recompensa de cinco millones de lempiras; la familia con mucho esfuerzo ese día logró recaudar la cantidad de 400 mil lempiras.

Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
6 de 10

Posteriormente, el 22 de abril, ante la desesperación, lograron obtener la cantidad de un millón. Entregaron un millón cuatrocientos mil lempiras”, señaló.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
7 de 10

Pese a que los familiares cumplieron con el pago exigido por los captores, el pastor fue asesinado, lo que evidencia la brutalidad de la estructura criminal.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
8 de 10

“Estamos frente a una estructura criminal que no tiene código, que cometió este secuestro, encontró la oportunidad y se apropió del dinero sin respetar la vida humana de la víctima”, lamentó Oseguera.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
9 de 10

Óscar Núñez, de 57 años, fue privado de su libertad mientras se dirigía a sus labores diarias en el municipio de Yorito. Días después, el 23 de abril, su cuerpo fue encontrado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.

 Foto: Cortesía
“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez
10 de 10

Tras su captura el pasado 26 de abril, alias “El Puñal” fue remitido al Ministerio Público y actualmente guarda prisión en un centro penal de San Pedro Sula. El caso continúa en investigación mientras se ejecutan operativos para capturar al resto de los implicados en este crimen que ha generado consternación en el país.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos