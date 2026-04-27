“Negoció el secuestro”: Policía revela el rol de alias “El Puñal” en crimen de pastor Óscar Núñez

La Policía Nacional (PN) reveló nuevos detalles sobre el papel que desempeñó Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “El Puñal”, en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, ocurrido en el departamento de Yoro.
De acuerdo con Rigoberto Oseguera, director de la institución, el detenido no solo participó en el hecho, sino que tuvo un rol clave dentro de la estructura criminal.
“El día de ayer fue capturado un individuo miembro activo de la estructura criminal denominada ‘Cártel del Diablo’. Este individuo figuraba y tenía un rol como el administrativo, es decir, fue quien negoció el secuestro y el rapto en el municipio de Yorito”, explicó.
El funcionario detalló que alias “El Puñal” fue quien se encargó de exigir el dinero a cambio de la liberación del pastor.
“Alias ‘El Puñal’ pedía la recompensa de cinco millones de lempiras; la familia con mucho esfuerzo ese día logró recaudar la cantidad de 400 mil lempiras.
Posteriormente, el 22 de abril, ante la desesperación, lograron obtener la cantidad de un millón. Entregaron un millón cuatrocientos mil lempiras”, señaló.
Pese a que los familiares cumplieron con el pago exigido por los captores, el pastor fue asesinado, lo que evidencia la brutalidad de la estructura criminal.
“Estamos frente a una estructura criminal que no tiene código, que cometió este secuestro, encontró la oportunidad y se apropió del dinero sin respetar la vida humana de la víctima”, lamentó Oseguera.
Óscar Núñez, de 57 años, fue privado de su libertad mientras se dirigía a sus labores diarias en el municipio de Yorito. Días después, el 23 de abril, su cuerpo fue encontrado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.
Tras su captura el pasado 26 de abril, alias “El Puñal” fue remitido al Ministerio Público y actualmente guarda prisión en un centro penal de San Pedro Sula. El caso continúa en investigación mientras se ejecutan operativos para capturar al resto de los implicados en este crimen que ha generado consternación en el país.