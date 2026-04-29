Exhumarán cuerpo de su madre para cotejar vía ADN cuál es la verdadera identidad de "Morris"

Tegucigalpa, Honduras.- La espera para la entrega de los restos mortales del joven nativo de La Mosquitia hondureña, conocido con el seudónimo de "Morris", deberá de aguardar más de lo pensado. El principal obstáculo para que Medicina Forense pueda entregar el cuerpo a los parientes de éste, es que "Morris" nunca fue inscrito en el Registro Nacional de las Personas (RNP); al menos eso develan las primeras acciones realizadas en la morgue del Ministerio Público (MP), con el objetivo de establecer la real identidad del fallecido. Después de ser levantado de su lecho de muerte, en el paseo Liquidámbar, en el casco histórico de la capital, el cuerpo sin vida del misquito fue ingresado a la morgue para la realización de la autopsia médico legal. El personal técnico del levantamiento: entre estos el médico forense, auxiliares y los técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), no le encontraron en sus ropas ningún documento que acreditara la verdadera identidad de "Morris".

Dicen ser tíos

Lorena Cálix, portavoz de Medicina Forense, detalló que "se agotaron todos los procesos que ya están establecidos al interior de la Dirección de Medicina Forense, y desafortunadamente, en lo que corresponde a establecer un documento oficial que haya sido emitido por el Registro Nacional de las Personas, que acredite efectivamente la existencia legal de este joven, encontramos algunas circunstancias irregulares en relación a la emisión de esa partida de nacimiento". El lunes 27 abril llegaron a Medicina Forense, dos personas procedentes de La Mosquitia, asegurando ser tíos maternos de "Morris", quienes presentaron una partida nacimiento; sin embargo, al ingresar las huellas del fallecido -quien por sus carácteristicas físicas es mayor de edad- en el sistema del RNP, estas no dieron ningún resultado. "Estas circunstancias, evidentemente, al tener este contexto legal impiden que tengamos certeza, desde el punto de vista legal, que el joven que yace entre nosotros corresponde efectivamente a esta persona que ha sido identificada con el apellido o nombre de Morris", expresó Cálix. Con esas circunstancias, es complejo establecer el vínculo parental entre los supuestos tíos y la persona que aparece registrada en el acta de nacimiento que ellos portaban, aunque alegaron que tienen un parentesco directo con este joven.

Calíx recalcó que las inconsistencias en la partida de nacimiento le permiten a los técnicos forenses relacionar las identidades de los dos tíos con la persona que aparece en ese documento. Tampoco se pudo establecer la línea de parentesco con la madre de "Morris", que también ya falleció.



Exhumación

Lo intrincado del caso derivó, en que para averiguar la verdadera identidad del difunto, tendrán que exhumar el cadáver de la madre de éste, quien fue sepultada en una comunidad perteneciente a Puerto Lempira, en Gracias a Dios, en el año 2019. Obtener muestras de sangre de los dos tíos que se presentaron a Medicina Forense, para realizar un eventual un estudio de ADN, no fue posible por que no convenía, en el sentido de que según las explicaciones técnico-científicas de los médicos, estas muestras tenían un elevado riesgo de que no fueran concluyentes, porque se trata de hermanos de la supuesta mamá del joven. Eso es así, por que se va haciendo cada vez más distante el marcador cromosómico que efectivamente de positivo o con un informe concluyente del nexo de parentesco entre el fallecido y los dos tíos. La muestra ideal para estos casos es del padre, madre e incluso hijos.