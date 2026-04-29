En libertad se defenderán supuestos terroristas acusados de planear atentado contra “Mel” Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medida de presentación periódica, permitiendo que las cuatro personas señaladas por “terrorismo” en perjuicio del expresidente Manuel Zelaya Rosales se defiendan en libertad ante el juez competente. La medida es favoreciendo a Gerardo Enrique Galeano, acusado de planificar el atentado, así como de los ciudadanos, Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, un electromecánico residente en Tegucigalpa; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante residente en Comayagua; y Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante en San Pedro Sula. Todos son acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista, en un supuesto plan delictivo de gran magnitud que incluía atentar contra la vida del expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales.

Según explicó el abogado y presentante de uno de los imputados, Darwin García, "los presupuestos para dictar prisión preventiva ya habían desaparecido y logramos acreditar que mi representado tiene derecho a trabajar, a movilizarse y a que se le garantice el principio de inocencia, sin ser prejuzgado mediante una pena anticipada con este tipo de medidas gravosas". Indicó que el juez, al valorar todas las argumentaciones, decidió cambiar la medida de arresto domiciliario con la obligación de presentarse a firmar periódicamente ante el Juzgado de Letras de San Pedro Sula.

El presunto plan para asesinar a Manuel Zelaya