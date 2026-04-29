Capturan a ganadero que asesinó a su exsuegro en San Marcos de Colón

La detención se llevó a cabo en el barrio Panamá, municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, mediante trabajos de inteligencia, seguimiento y vigilancia ejecutados por la Unidad Municipal de Investigación Criminal No. 06 (UMUIC-06), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Choluteca, Honduras.- En la zona sur de Honduras, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de homicidio, tras permanecer prófugo de la justicia durante casi tres años.

El sospechoso, de 30 años y de oficio ganadero, es originario y residente de la misma zona donde fue requerido. Su arresto responde a una orden de captura emitida el 8 de junio de 2023 por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Choluteca, por suponerlo responsable del homicidio de Pedro Enrique Martínez .

Según las investigaciones, el crimen ocurrió el 30 de abril de 2023 en la aldea San Agustín, en el mismo municipio, luego de una discusión entre la víctima y el imputado por conflictos familiares relacionados con una relación sentimental.

Tras el altercado, el ahora detenido habría llegado hasta la vivienda de la víctima y, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego tipo pistola, impactándolo en la cabeza y causándole la muerte de forma inmediata. Posteriormente, huyó con rumbo desconocido.

Las autoridades indicaron que durante el tiempo que el sospechoso permaneció prófugo se desarrolló en diversas acciones investigativas y operativas que finalmente permitieron ubicarlo y proceder con su captura.

El detenido será remitido ante el órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso legal en su contra.