  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dictan arresto domiciliario a conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez

El Poder Judicial informó que la audiencia preliminar contra el acusado fue programada para el próximo 13 de mayo a las 9:00 de la mañana

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 09:06
Dictan arresto domiciliario a conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez

El influencer Hernán Martínez falleció el pasado 18 de abril tras salir herido en un accidente ocurrido en el anillo periférico de la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– Un juez dictó la medida de prisión domiciliaria contra Marco Tulio Sauceda, implicado en el fallecimiento del tiktoker Hernán Martínez en el accidente registrado el pasado 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información judicial, el imputado inicialmente enfrentaba cargos por lesiones graves en perjuicio de Hernán Martínez y Giancarlos Montoya, sin embargo, la acusación fue modificada.

El cambio en la tipificación del delito responde al fallecimiento de Martínez, lo que llevó a las autoridades a imputar a Sauceda por el delito de homicidio imprudente, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.

“Después de una larga jornada, el juez ha dictado el auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario”, explicó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, al referirse a la resolución emitida en el caso.

Conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez se defenderá en libertad

Castillo detalló que la decisión de otorgar arresto domiciliario se fundamenta en el estado de salud del encausado, quien aún se encuentra delicado debido a los golpes sufridos durante el impacto del vehículo contra un árbol en el anillo periférico.

Asimismo, la funcionaria indicó que el proceso judicial continuará conforme a los plazos establecidos, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes en el hecho que dejó como saldo una víctima mortal.

Se informó que la audiencia preliminar fue programada para el próximo 13 de mayo a las 9:00 de la mañana, mientras no se interponga un recurso de apelación por alguna de las partes involucradas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias