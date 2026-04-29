Dictan arresto domiciliario a conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.– Un juez dictó la medida de prisión domiciliaria contra Marco Tulio Sauceda, implicado en el fallecimiento del tiktoker Hernán Martínez en el accidente registrado el pasado 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información judicial, el imputado inicialmente enfrentaba cargos por lesiones graves en perjuicio de Hernán Martínez y Giancarlos Montoya, sin embargo, la acusación fue modificada.

El cambio en la tipificación del delito responde al fallecimiento de Martínez, lo que llevó a las autoridades a imputar a Sauceda por el delito de homicidio imprudente, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.

“Después de una larga jornada, el juez ha dictado el auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario”, explicó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, al referirse a la resolución emitida en el caso.