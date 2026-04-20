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¿Qué se sabe de Marco Sauceda, conductor del carro en el accidente donde murió Hernán Martínez?

Las autoridades confirmaron que el conductor iba a exceso de velocidad; además, trasciende que sufrió lesiones en el rostro y la cadera

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:14
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Las autoridades confirmaron que Marco Tulio Sauceda era quien conducía el vehículo involucrado en el accidente donde murió el tiktoker Hernán Martínez.

 Foto: Redes sociales
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Según Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Sauceda circulaba a una velocidad “considerada definitivamente como no prudente”.

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El accidente ocurrió en el anillo periférico de Tegucigalpa y, según explicó Hernández en el noticiero “Hoy Mismo”, en esa zona no se debe sobrepasar los 60 kilómetros por hora.

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“Iba moviéndose a más de 100 kilómetros por hora, tuvo un pequeño descuido, alguna distracción y eso provocó que perdiera el control, se saliera de la pista y chocara con este árbol que está en la mediana”, dijo Hernández.

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Marco Tulio Sauceda, según Hernández, fue trasladado tras el accidente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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A Sauceda se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. El conductor estuvo custodiado por 36 horas.

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“La Fiscalía del Ministerio Público sí presentó un requerimiento fiscal ante el juez competente”, detalló Hernández. Asimismo, agregó que ya se fijó la audiencia inicial contra Sauceda.

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“El juez ordenó que se presentara a firmar cada 15 días”, dijo Hernández, quien enfatizó que hay un proceso judicial abierto.

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En el vehículo accidentado iban tres personas: el conductor Marco Tulio Sauceda, el copiloto Hernán Martínez y, en la parte trasera, Jean Carlos Viera Montoya.

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En relación con las condiciones del conductor, una amiga cercana informó en redes sociales que presenta fracturas en el rostro y la cadera.

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