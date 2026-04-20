¿Qué se sabe de Marco Sauceda, conductor del carro en el accidente donde murió Hernán Martínez?

Las autoridades confirmaron que Marco Tulio Sauceda era quien conducía el vehículo involucrado en el accidente donde murió el tiktoker Hernán Martínez.
Según Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Sauceda circulaba a una velocidad “considerada definitivamente como no prudente”.
El accidente ocurrió en el anillo periférico de Tegucigalpa y, según explicó Hernández en el noticiero “Hoy Mismo”, en esa zona no se debe sobrepasar los 60 kilómetros por hora.
“Iba moviéndose a más de 100 kilómetros por hora, tuvo un pequeño descuido, alguna distracción y eso provocó que perdiera el control, se saliera de la pista y chocara con este árbol que está en la mediana”, dijo Hernández.
Marco Tulio Sauceda, según Hernández, fue trasladado tras el accidente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
A Sauceda se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. El conductor estuvo custodiado por 36 horas.
“La Fiscalía del Ministerio Público sí presentó un requerimiento fiscal ante el juez competente”, detalló Hernández. Asimismo, agregó que ya se fijó la audiencia inicial contra Sauceda.
“El juez ordenó que se presentara a firmar cada 15 días”, dijo Hernández, quien enfatizó que hay un proceso judicial abierto.
En el vehículo accidentado iban tres personas: el conductor Marco Tulio Sauceda, el copiloto Hernán Martínez y, en la parte trasera, Jean Carlos Viera Montoya.
En relación con las condiciones del conductor, una amiga cercana informó en redes sociales que presenta fracturas en el rostro y la cadera.