Entre fotos, globos blancos y alabanzas, así fue la sentida despedida de Hernán Martínez

Un ambiente de dolor, recuerdos y muestras de cariño marcó la despedida del creador de contenido Hernán Martínez, quien fue sepultado en Cofradía, Cortés, tras fallecer luego de un accidente de tránsito. Aquí las imágenes:
Familiares y amigos de Hernán llegaron hoy a su entierro portando camisas con su fotografía, cuadros de su rostro y hermosos arreglos florales.
Cientos de personas, entre familia, amigos, sampedranos y seguidores, llegaron al cementerio vestidos de negro y blanco, portando flores y globos blancos.
Hernán, de 28 años, era conocido en redes sociales por su carisma y sentido del humor con su personaje “doña Mecha”, con el que logró sacar miles de risas en redes sociales.
Algunos asistentes llevaban camisetas con la frase “siempre te recordaremos”, acompañada de la imagen "doña Mecha", el personaje viral de Hernán.
El ambiente estuvo lleno de dolor y consternación, evidentes en las lágrimas de quienes se acercaron a darle el último adiós.
Mientras la tierra caía sobre el ataúd del tiktoker hondureño Hernán Martínez, familiares y asistentes cantaban alabanzas en medio de una emotiva despedida.
Hernán Martínez falleció días después de sufrir un accidente de tránsito que lo dejó en estado crítico, debido a las graves lesiones provocadas por el impacto.
El informe indicó que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente que acabó con su vida.
Su muerte ha generado una profunda conmoción tanto en redes sociales como en su entorno cercano, donde era apreciado por su cercanía y autenticidad.