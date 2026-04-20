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Entre fotos, globos blancos y alabanzas, así fue la sentida despedida de Hernán Martínez

Con una foto que representaba su carisma y actitud divertida plasmada en sus camisas y globos blancos, así fue la despedida de Hernán Martínez, cuyos restos ya fueron sepultados esta tarde

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:10
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Un ambiente de dolor, recuerdos y muestras de cariño marcó la despedida del creador de contenido Hernán Martínez, quien fue sepultado en Cofradía, Cortés, tras fallecer luego de un accidente de tránsito. Aquí las imágenes:

Foto: EL HERALDO
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Familiares y amigos de Hernán llegaron hoy a su entierro portando camisas con su fotografía, cuadros de su rostro y hermosos arreglos florales.

 Foto: EL HERALDO
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Cientos de personas, entre familia, amigos, sampedranos y seguidores, llegaron al cementerio vestidos de negro y blanco, portando flores y globos blancos.

 Foto: EL HERALDO
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Hernán, de 28 años, era conocido en redes sociales por su carisma y sentido del humor con su personaje “doña Mecha”, con el que logró sacar miles de risas en redes sociales.

 Foto: EL HERALDO
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Algunos asistentes llevaban camisetas con la frase “siempre te recordaremos”, acompañada de la imagen "doña Mecha", el personaje viral de Hernán.

 Foto: Redes
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El ambiente estuvo lleno de dolor y consternación, evidentes en las lágrimas de quienes se acercaron a darle el último adiós.

Foto: EL HERALDO
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Mientras la tierra caía sobre el ataúd del tiktoker hondureño Hernán Martínez, familiares y asistentes cantaban alabanzas en medio de una emotiva despedida.

 Foto: EL HERALDO
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Hernán Martínez falleció días después de sufrir un accidente de tránsito que lo dejó en estado crítico, debido a las graves lesiones provocadas por el impacto.

 Foto: EL HERALDO
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El informe indicó que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente que acabó con su vida.

 Foto: EL HERALDO
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Su muerte ha generado una profunda conmoción tanto en redes sociales como en su entorno cercano, donde era apreciado por su cercanía y autenticidad.

 Foto: EL HERALDO
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