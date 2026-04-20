“Ahí está tu cuarto y tu cobijita”: desgarradora despedida al tiktoker Hernán Martínez

“Mi bebé, mi niño, era el clamor que se escuchaba en medio del ambiente de dolor tras la muerte del tiktoker Hernán Martínez, luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en la capital el pasado miércoles. Así fue su desgarradora despedida.
La tarde de este lunes, los restos mortales de Hernán Martínez fueron sepultados en el Cementerio General de Cofradía, Cortés, donde cientos de personas llegaron a darle su último adiós.
Canticos, fotos de su rostro, arreglos florales y globos son algunos de los elementos presentes durante la desgarradora despedida de Hernán.
“Ahí está tu cuarto y tu cobijita”, dijo uno de sus familiares en medio de los lamentos, dejando ver el dolor que sentirán al regresar a sus casas y darse cuenta de que no lo verán más.
Entre llantos y gritos, se aferraba al féretro mientras repetía: “¡Mi hijo, no me dejes!”, y “Dios mío, ¿por qué me lo quitaste?”, en medio del intento de familiares por consolarla.
Cada pala de tierra que caía sobre su féretro era un golpe para su madre, quien durante una transmisión la tarde de ayer, recordó que cada domingo su hijo iba a visitarla y a almorzar con ella; lamentó que ese domingo lo esperaba, sabiendo que su cuerpo estaba siendo velado.
La “Bicha Catracha” fue uno de los creadores de contenido que llegó a su sepelio para darle el último adiós.
Medios de comunicación transmitieron en vivo su entierro, donde sus seguidores comentaban palabras de consuelo a su familia y lamentaban esta gran pérdida.
El apoyo fue masivo, demostrando el gran cariño y aprecio que le tenían a Hernán Martínez, quien será recordado como un hombre carismático y amable en su trabajo.
El joven creador de contenido falleció la tarde del sábado tras sufrir fuertes golpes en un accidente vehicular, hecho que causó conmoción entre sus seguidores y la comunidad.
Sus seres queridos llevaron globos blancos y, tras elevar oraciones y entonar cánticos religiosos, los soltaron al cielo como un gesto simbólico para pedir a Dios que lo reciba en su santa gloria.
Durante la ceremonia, los familiares recordaron a Hernán Martínez como un joven alegre y cercano, mientras que algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas ante su partida.