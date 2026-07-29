Su presidente es pedido en extradición por USA: Desaparece del fútbol profesional club de Costa Rica

Un equipo de primera división en Costa Rica ha desaparecido del fútbol profesional luego que su presidente fuese capturado al ser pedido en extradición por Estados Unidos. Esto es lo que se informa desde suelo tico.
En junio reciente, Wilder Eusse, presidente del Club Liberia de Costa Rica, fue detenido tras ser pedido en extradición a Estados Unidos. ¿Por qué?
Al dirigente se le atribuyeron los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Desde ese momento vino la deblacle del Liberia de Costa Rica.
A Liberia se le quitó su licencia para participar en la primera división de Costa Rica y como opción le dieron participar en la segunda división.
La institución se desligó de Wilder Eusse y la compañía Horus S.A., teniendo la oportunidad de estar en segunda, pero tampoco ha sido aceptado y no estará en el fútbol profesional.
Wilder Eusse Osorio es investigado por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. La captura ocurrió cuando se dirigía a una reunión de la liga de futbol profesional costarricense.
No obstante, Liberia no fue aceptado ni en segunda división por incumplimiento financiero que se puede entender de dos formas: no lograron demostrar el origen de sus fondos o que sus fondos son insuficientes para ser un club de categoría profesional.
Ante ello, Liberia fue enviado a la tercera división de Costa Rica que ya no es considerado como fútbol profesional en este país.
"Denegar la solicitud de licencia de club profesional de fútbol costarricense a Liberia. El Comité consideró incumplimiento del criterio financiero. Una vez agotadas todas las vías de impugnación y en firme la resolución, se ordena el descenso del club a fútbol aficionado", informaron desde Costa Rica.
En junio, el medio CR Hoy informó que "tres sujetos que trabajaron con el expresidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse, declararon a las autoridades estadounidenses que mantenía actividades delictivas relacionadas con narcotráfico". De acuerdo con la orden de detención emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, el inversionista tiene una acusación formal desde el 10 de junio de 2026, una semana antes de su captura.