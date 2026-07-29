Su presidente es pedido en extradición por USA: Desaparece del fútbol profesional club de Costa Rica

En junio, el medio CR Hoy informó que "tres sujetos que trabajaron con el expresidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse, declararon a las autoridades estadounidenses que mantenía actividades delictivas relacionadas con narcotráfico". De acuerdo con la orden de detención emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, el inversionista tiene una acusación formal desde el 10 de junio de 2026, una semana antes de su captura.