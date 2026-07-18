Capturan a hombre que intentó introducir drogas a la cárcel de Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Escondida bajo las plantillas internas de sus zapatos, un hombre pretendió ingresar dos tipos de drogas al centro penal de Santa Rosa de Copán; fue descubierto infraganti en el hecho reñido con la ley.

Se trata de Florentino Escobar Gonzáles, de 46 años de edad, de oficio: jornalero, originario del municipio de Trinidad de Copán, en el departamento de Copán, con domicilio en el barrio San Antonio, de ese mismo sector.

El arresto del ciudadano se dio en el momento en el que él realizaba el proceso de ingreso a ese reclusorio ubicado en el occidente del país. Los efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), encargados de la revisión, le pidieron a Escobar Gonzáles -como dicta el procedimiento y que se hace con todas las visitas- que se quitara los zapatos para poder inspeccionarlos.