Aumentan a 5,119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5.119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16,740 y 6,462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

Las autoridades, según el balance, han atendido a 128,324 familias, mientras que 21,470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.