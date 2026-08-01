"Sos una mala madre, hija de put*": Video de mujer insultando y agrediendo a su mamá en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una mujer de 37 años fue captada en un video mientras insultaba y posteriormente agredía a su madre en el barrio El Campo, municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

Preliminarmente, se conoció que la mujer fue identificada como Tira Maryori Borjas Ortiz, mientras que la madre responde al nombre de Zonia Esperanza Ortiz García.

El video muestra el momento en que la madre se encuentra sentada en un sofá, mientras su hija permanece de pie frente a ella lanzándole insultos.