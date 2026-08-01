"Sos una mala madre, hija de put*": Video de mujer insultando y agrediendo a su mamá en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una mujer de 37 años fue captada en un video mientras insultaba y posteriormente agredía a su madre en el barrio El Campo, municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
Preliminarmente, se conoció que la mujer fue identificada como Tira Maryori Borjas Ortiz, mientras que la madre responde al nombre de Zonia Esperanza Ortiz García.
El video muestra el momento en que la madre se encuentra sentada en un sofá, mientras su hija permanece de pie frente a ella lanzándole insultos.
"Sos una mala madre, hija de put*, cerot*", se escucha decir a la mujer mientras se dirige a su madre.
La madre le respondió: "Mejor cállate", pero su hija continúa con los insultos y vuelve a decirle: "Cállate, hija de put*".
En la grabación también se escucha la voz de un hombre, quien presuntamente sería otro hijo de la señora, diciendo: "Dele con la faja, usted es la nana".
En los últimos segundos del video se observa que la madre se levanta del sillón y su hija se coloca frente a ella.
Posteriormente, la mujer de 37 años la empuja y luego se retira del lugar.
Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informaron que ya realizaron la captura de la mujer señalada del delito de maltrato familiar agravado.