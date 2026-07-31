¿Cuánto cuesta el dólar este sábado 1 de agosto en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este sábado 1 de agosto, el precio de la compra y la venta del dólar estadounidense, se mantendrá igual al cierre de la semana, según la serie del tipo de cambio publicada semanalmente por el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con las cifras oficiales, la divisa estadounidense se cotiza desde el viernes 31 de julio en L26.8114 para la compra y L26.9455 para la venta, valores vigentes durante el fin de semana.