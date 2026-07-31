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¿Cuánto cuesta el dólar este sábado 1 de agosto en Honduras?

¿A cómo se cotiza el dólar este sábado 1 de agosto en el país? El Banco Central de Honduras fijó el tipo de cambio que regirá en el mercado

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 19:16
¿Cuánto cuesta el dólar este sábado 1 de agosto en Honduras?

Conozca el precio del dólar en Honduras para sábado tras la última actualización sobre la compra y venta del Banco Central.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para este sábado 1 de agosto, el precio de la compra y la venta del dólar estadounidense, se mantendrá igual al cierre de la semana, según la serie del tipo de cambio publicada semanalmente por el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con las cifras oficiales, la divisa estadounidense se cotiza desde el viernes 31 de julio en L26.8114 para la compra y L26.9455 para la venta, valores vigentes durante el fin de semana.

¿Subió o bajó? El precio del dólar para este viernes 31 de julio en Honduras

Para el lunes 3 de agosto, el BCH ya registra un precio de L26.8114 para la compra y L26.9455 para la venta, es decir, el mismo valor que regirá este sábado. Esto representa la misma variación al alza frente al viernes 31 de julio: 1.79 centavos de lempira más en la compra y 1.80 centavos más en la venta.

¿Por qué no cambia el precio el fin de semana?

Al no registrarse operaciones bancarias los sábados y domingos, el tipo de cambio se mantiene fijo con base en el último dato disponible.

En ese sentido, el Banco Central actualiza de lunes a viernes el comportamiento del mercado cambiario en Honduras como base para las transacciones comerciales, financieras y de remesas que se realizan diariamente en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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