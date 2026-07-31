Tipo de cambio cierra julio 2026 con devaluación de 43.77 centavos o 1.65%

Tegucigalpa, Honduras.- El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) cerró julio de 2026 con una devaluación de 43.77 centavos al pasar de 26.3737 a 26.814 lempiras por dólar, equivalente a 1.65%.

Así lo publicó este día viernes 31 de julio el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del Banco Central de Honduras (BCH). La depreciación es menor este año respecto a los primeros siete meses de 2025, cuando el TCR varió de 25.3800 a 26.2094 lempiras por dólar, equivalente a 82.94 centavos y 3.26 puntos porcentuales.

Según la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos de junio de 2026 publicada por el Banco Central, los expertos estiman que la depreciación del tipo de cambio será 2.08% al cierre de este año.

En 2025, el Tipo de Cambio de Referencia se depreció 99.37 centavos al pasar de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, equivalente a 3.91%

De acuerdo con la última evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que corresponde a la cuarta y quinta revisión del programa 2023-2026, "el desempeño del sistema de subasta de divisas ha mejorado, gracias a los favorables ingresos de divisas en el contexto de elevados flujos de remesas y altos precios del café, así como por la orientación monetaria más restrictiva previamente adoptada y la reanudación del deslizamiento cambiario".

Agrega que los esfuerzos en curso para mejorar los mecanismos de asignación de divisas se verán respaldados por la implementación continua de políticas monetarias y cambiarias apropiadas y coherentes, junto con iniciativas para fortalecer el marco institucional del Banco Central.