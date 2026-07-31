Ataque por presuntos celos deja un muerto y una mujer herida en San Pedro Sula.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable, identificado únicamente con el alias de “El Buki” , habría atacado a ambas víctimas luego de encontrarlas juntas, lo que provocó una reacción violenta.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes 31 de julio en un sector de San Pedro Sula , Cortés, en un hecho que preliminarmente estaría relacionado con un ataque de celos.

Según la información preliminar, el sospechoso habría llegado al lugar y encontrado a su pareja junto a otro hombre. Posteriormente, habría utilizado un arma para disparar contra ambos.

El hombre falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas, mientras que la mujer resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y comenzar las investigaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias del ataque y ubicar al sospechoso.

Las autoridades mantienen como una de las líneas de investigación un posible móvil pasional; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, no se han informado detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas ni sobre la ubicación del presunto agresor.