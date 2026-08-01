Horóscopo de hoy: Predicciones de salud, trabajo y relaciones para tu signo

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy vas a necesitar toda tu fuerza interior para no sucumbir al aburrimiento si tienes que trabajar. La perseverancia y la concentración, aunque te saldrán caras, serán las que resuelvan tu día laboral. Vigila tu sobrepeso.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las situaciones complicadas no serán hoy de tu agrado, todo lo que tenga que ver con la técnica te aburrirá tremendamente y aunque puede que tu trabajo esté relacionado con ello, hoy vas a tratar de dedicarte a cuestiones más placenteras.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Acude a tus amigos para arreglar tus problemas laborales si es que te ves muy desesperado. Puedes llevarte grandes sorpresas agradables, pero también comprobar que algunos de ellos no gozarán de tu confianza en el futuro.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El sistema respiratorio puede ser tu punto débil hoy, en especial si tienes el hábito de fumar. Las actividades de la jornada te exigirán un esfuerzo al que posiblemente no puedas llegar. Pensarás seriamente en hacer una vida más sana.
LEO (23 julio - 22 agosto). Buen día para las excursiones artísticas y culturales; aunque en principio no te atraigan, los amigos te convencerán para acudir a algún evento de este tipo y te alegrarás mucho de vivir sensaciones muy distintas y conocer a gente interesante.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu sexto sentido te sacará con brillantez de una situación laboral complicada, pero no te acostumbres a utilizarlo siempre, porque no es infalible: los resbalones pueden ser proporcionales a los aciertos y puedes parecer algo irreflexivo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Organizarse un poco mejor no te vendría mal. Tal vez te olvidaste de llamar a gente que espera que lo hagas. Alguien está dolido contigo, pero no te das cuenta. Se puede ser bohemio, pero no un despreocupado permanente.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Sales poco a poco de la crisis emocional, no sigas quejándote todo el tiempo y no permitas que nadie se entrometa en tu vida privada. En el plano profesional, te harán ofertas interesantes para tu crecimiento personal dentro de la empresa.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Por mucho que te fastidie salir de viaje en estos días, tendrás que ser comprensivo con tu pareja y aceptar tus proposiciones para cambiar de aires. No te pesará y lo pasarás mucho mejor de lo que pensabas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No te sientes en un momento especialmente sensible al amor o al romanticismo, pero un chip se encenderá en tu interior al conocer a una persona o por algún comentario o actitud de tu pareja. El caso es que te alegrará el día.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El trabajo será hoy la principal tarea en la que centres hoy toda tu concentración. La actividad a la que te dedicas requerirá minuciosidad y pulcritud, por lo que no debes perder de vista cada detalle. Buen momento para los trabajos manuales y todo tipo de arte creativo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No te escudes en los demás para justificar tu forma de ser. La familia te tendrá hoy un poco liado, pero tendrás tu recompensa, será el principio para un cambio de actitud y hasta de imagen que levantará tu ánimo.