Diez personas al día eran engañadas en clínica Nueva Med en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los dueños y jefes de la clínica colombiana Nueva Med se molestaban cada vez que un paciente cancelaba una cita. Además, pasaban vigilando los movimientos de los trabajadores por medio de las cámaras de seguridad, donde les escuchaban todo. La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus conoció de primera mano testimonios de empleados y empleados de la clínica, quienes contaron que al día engañaban en promedio a 10 personas con diagnósticos falsos para incitar a sus pacientes a adquirir onerosos tratamientos. Tras ser expuestos por este equipo periodístico, el Ministerio Público (MP) abrió un expediente. Los empleados, quienes solicitaron no ser identificados por temor a represalias, dieron a conocer todas las irregularidades que rodean a la empresa Nueva Med y sus ejecutivos, quienes condicionaban sus salarios e, incluso, tras el cierre de la clínica les quedaron debiendo la quincena.

“Al igual que los pacientes, también nos sentimos estafados y consternados, desconocíamos muchas cosas de la empresa y lamentamos mucho el hecho de que muchos pacientes fueran afectados y que nosotros como trabajadores, a la fecha no recibimos respuesta”, señalaron los trabajadores respecto a su sueldo.

Los exempleados contaron que la función de los colombianos era ser jefes y encargados de cada área, pero siempre metían presión a los trabajadores: los vigilaban y no los dejaban ni que platicaran entre ellos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Observaban a través de cámara que también tenían audio, por lo que pasaban escuchando todo, (especialmente) la dueña del negocio (Cruz Helena Otalvaro Restrepo), y a través de eso le daba quejas a los jefes inmediatos (colombianos) de los trabajadores. Cada persona se mantenía en su área prácticamente sin convivir con sus compañeros, mucho menos con las otras áreas", dijeron los empleados.

Las llamadas

Uno de los empleados expresó que los jefes colombianos les metían presión, pero a la vez trataban de llevarse bien con el personal, y les llamaban la atención cuando los veían platicar entre ellos. El problema surgía cuando un paciente cancelaba su cita a última hora, generalmente regañaban al personal por tener ese tiempo libre, no les gustaba verlos sin atender a la gente, porque aproximadamente eran 10 pacientes diarios a los que se les daba consulta médica, nutrición, psicología y sueroterapia. En el área de call center trabajaban aproximadamente 12 personas que pasaban llamando a los posibles clientes. "A​ estos se les presionaba bastante y no los dejaban utilizar celular en toda la jornada laboral". El malestar de los trabajadores es que la empresa "no cumplían con las fechas de pago, que eran inicialmente cada 7 y 22, nos pagaban muchas veces el 14 (casi 14 días laborados después, y los 28), esto como medida de manipulación para que el personal no renunciara de manera inmediata bajo la excusa de que debíamos cobrar la quincena restante, ya que el personal duraba poco y pasaba renunciando; la excusa que daban para no pagar es que no tenían dinero como pagar por que debían pagar alquiler del edificio junto con un sin fin de deudas", denunciaron.

Para los colaboradores esta era considerada una medida de manipulación para que no renunciaran de manera inmediata, bajo la excusa que debían cobrar la quincena restante; además, el personal duraba poco porque pasaba renunciando. La excusa que daban generalmente es que no tenían dinero, debido a que debían pagar el alquiler del edificio y un cumplir con sin fin de deudas.