Diez personas al día eran engañadas en clínica Nueva Med en Tegucigalpa

EL HERALDO Plus y La Prensa Premium conocieron los testimonios de los exempleados semanas después de que periodistas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/cirrosis-cancer-diagnostico-clinica-engano-estafa-BC31880089" target="_blank">se infiltraran como pacientes en la clínica</a> y recibieran alarmantes diagnósticos.La clínica ofrecía consultas o evaluaciones gratuitas, que, posteriormente, derivaron en diagnósticos preocupantes y propuestas de tratamientos por los que debían pagar miles de lempiras.