“Para atrás, ni pa’ coger impulso con la nueva ley”: le aconsejan al Tommy

VIDRIO. Allá el Tommy y compañía si se ponen en la cabeza de esos “criminólogos”, “analistas” y “derechos humanos” que ya empezaron a criticar lo del vidrio y las visitas conyugales.

BUKELE. Si Bukele le hubiera parado bola a esos señores, allí siguieran los pobres salvadoreños, secuestrados por las pandillas, extorsionadores y asesinos.

PÌO. Pregúntenles a esos “analistas” porqué nunca han dicho ni pío por los derechos de los huérfanos, viudas y madres desconsoladas que dejan los criminales que le quitan la vida a cualquiera por un pinche celular, por robarle la moto, o la cartera.

MAR. El Tommy avisa que también habrá depuración de los operadores de justicia, la cual debería extenderse a los chepos de Gerzon, DPI, ATIC, DLCN, DAET, en fin, porque si no, será como echar sal al mar. ¿Y los cabecillas del narcotráfico?

VUELTA. Lo otro que está muy bueno es la vuelta de calcetín a los centros penales, comenzando por ponerle fin al contacto físico de los pandilleros con familiares, abogados y esposas.

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SALEN. Cómo creen que salen las órdenes de las cárceles para extorsiones, sicariatos, tráfico de drogas, cuando no pueden hacerlo vía celular.

CIRCUITO. Wagner confirma el respaldo total del Poder Judicial a la lucha contra los grupos terroristas, y anuncia la creación de un circuito especial, para juzgar a los ilustres.

LENGUA. Dicho y hecho, Nasralla sigue desatado con su lengua venenosa y sin presentar ni una tan sola prueba -documentos- sobre los 73 millones que le dieron para la campaña y de los cuales no rindió cuentas.

UPL. Anda tan perturbado, que ya no le basta con atacar a la UPL con lo de política “sucia”, sino que ahora la ha arremetido contra Ivonne, con comentarios misóginos.

PISTO. “A las mujeres las ponen (en esos cargos) a cambio de algo”, dijo Nasralla. ¿Cómo entró allí (a la UPL), quién la puso, por qué la puso? preguntó SN en un podcast, el cual abandonó molesto solo porque le preguntaron por el pisto de la campaña.

CCEPL. Avisa el Pollo Contreras que hoy continuará la sesión del CCEPL, para discutir el informe de la UPL, y lamenta que el PL ha salido embarrado por un cheque de seis millones y otro de cuatro -a nombre del partido- pero que depositaron en la cuenta del candidato.

FIRMA. Que alguien me explique, pide el Pollo, cómo un candidato firma un contrato de asesoría política con su propio jefe de finanzas hasta por 24 millones y luego se pagan entre sí.