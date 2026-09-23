Socavón pone en riesgo a al menos 12 viviendas en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Un enorme socavón que se formó en la zona 2 de la colonia Kennedy en Tegucigalpa, mantiene en alerta a los vecinos ante el riesgo que representa para alrededor de 12 viviendas del sector.
Los residentes solicitaron una evaluación urgente de las autoridades para determinar la profundidad del hundimiento y establecer si las viviendas cercanas podrían resultar afectadas, especialmente si las lluvias continúan en el Distrito Central (DC).
Un equipo del Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el lugar para inspeccionar el socavón y determinar las medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar que el hundimiento continúe avanzando.
El mayor Sergio Madrid, jefe del Cuerpo de Bomberos, confirmó a EL HERALDO que varias viviendas podrían estar en riesgo. “Tenemos un socavón en unas casas en la zona dos de la Kennedy, son alrededor de 10 viviendas las que podrían estar en riesgo”.
Una vivienda concentra el mayor riesgo
Aunque el hundimiento se encuentra próximo a varias casas, las autoridades identificaron inicialmente una vivienda cuyo porche sería el punto con mayor afectación.
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que el socavón se encuentra en un área donde existe una cuneta que fue cubierta por construcciones.
“Ahí el problema se genera porque las personas se tomaron las franjas de servidumbre al construir los porches de las casas”, señaló Quiñónez.
El funcionario agregó que las áreas destinadas a servidumbre deben permanecer despejadas y que en este caso la cuneta quedó cubierta por las construcciones, lo que podría haber ocasionado el hundimiento.
Un equipo municipal evaluará la situación junto con los residentes, mientras continúan las inspecciones para determinar qué provocó el hundimiento y qué medidas pueden adoptarse para evitar que la afectación avance.
Dos árboles caídos durante la jornada
El socavón no fue la única emergencia atendida este miércoles en la colonia Kennedy. Las lluvias también provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la zona.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, uno de los árboles cayó sobre tres vehículos, mientras que otro se desplomó en las inmediaciones de la escuela Esteban Mendoza.
“También tuvimos la caída de un árbol sobre tres vehículos hoy en la mañana y ahorita en la escuela Esteban Mendoza, donde también se cayó un árbol”, informó el mayor Madrid.
Las incidencias se registran luego de varios días de lluvias en el Distrito Central, que han provocado inundaciones, derrumbes, deslizamientos y crecidas de quebradas en distintos sectores de la capital.
Entre el sábado y el lunes se contabilizaron alrededor de 18 incidencias relacionadas con las lluvias. La Cañada, Bella Oriente, San Ángel, Hato de Enmedio y algunos sectores de la Kennedy estuvieron entre los puntos afectados por inundaciones.
Las autoridades mantienen vigilancia en los sectores considerados vulnerables y pidieron a los vecinos extremar las medidas de precaución, especialmente ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones.
En la Kennedy, mientras los equipos de emergencia revisan el terreno y evalúan las condiciones de las viviendas, los vecinos permanecen atentos a la evolución del socavón que amenaza con afectar sus casas.