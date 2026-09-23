Socavón pone en riesgo a al menos 12 viviendas en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Un enorme socavón que se formó en la zona 2 de la colonia Kennedy en Tegucigalpa, mantiene en alerta a los vecinos ante el riesgo que representa para alrededor de 12 viviendas del sector. Los residentes solicitaron una evaluación urgente de las autoridades para determinar la profundidad del hundimiento y establecer si las viviendas cercanas podrían resultar afectadas, especialmente si las lluvias continúan en el Distrito Central (DC). Un equipo del Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el lugar para inspeccionar el socavón y determinar las medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar que el hundimiento continúe avanzando.

El mayor Sergio Madrid, jefe del Cuerpo de Bomberos, confirmó a EL HERALDO que varias viviendas podrían estar en riesgo. “Tenemos un socavón en unas casas en la zona dos de la Kennedy, son alrededor de 10 viviendas las que podrían estar en riesgo”.

Una vivienda concentra el mayor riesgo

Aunque el hundimiento se encuentra próximo a varias casas, las autoridades identificaron inicialmente una vivienda cuyo porche sería el punto con mayor afectación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que el socavón se encuentra en un área donde existe una cuneta que fue cubierta por construcciones. “Ahí el problema se genera porque las personas se tomaron las franjas de servidumbre al construir los porches de las casas”, señaló Quiñónez. El funcionario agregó que las áreas destinadas a servidumbre deben permanecer despejadas y que en este caso la cuneta quedó cubierta por las construcciones, lo que podría haber ocasionado el hundimiento. Un equipo municipal evaluará la situación junto con los residentes, mientras continúan las inspecciones para determinar qué provocó el hundimiento y qué medidas pueden adoptarse para evitar que la afectación avance.

Dos árboles caídos durante la jornada