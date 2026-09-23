EN VIVO: Nasry Asfura brinda su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participa este miércoles en el segundo día del debate general de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos.

El mandatario hondureño llegó desde el fin de semana a Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde también ha sostenido reuniones y participado en actividades paralelas a la Asamblea General.

Horas antes de su comparecencia en el estrado principal, el mandatario hondureño sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en donde hablaron sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático.