Guterres y Asfura conversan sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático

Nueva York, Estados Unidos.-El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, conversaron este miércoles sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático.

Guterres recibió a Asfura en el marco de la semana de Alto Nivel de la LXXXI Asamblea General de la ONU, en la que el presidente hondureño tiene previsto intervenir esta tarde.

Según un comunicado de la oficina de Guterres, ambos dirigentes abordaron las prioridades nacionales de Honduras, entre ellas, el desarrollo sostenible, el acceso a la salud, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.